لياقة ياسمين صبري تدهش متابعيها.. أتقنت وضعية الهاند ستاند

يتصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري محركات البحث غوغل على الدوام، فهي مثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين يراقبون تحركاتها لاسيما بعد انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية

ومؤخرًا، لفتت ياسمين صبري الأنظار إليها وأدهشت متابعيها برشاقتها وليقاتها البدنية الاحترافية، حيث شاركت سلسلة صور لها بوضعيات احترافية عبر حسابها على إنستغرام، حيث تظهر في إحداها واقفةً على يديها، بينما قدميها ممدودتين أمام جسدها، في حين أمسكت مدربتها بقدميها لموازنتها.





وفي صورة أخرى باللونين الأسود والأبيض، تقف ياسمين على قدم واحدة فوق سجادة اليوغا، بينما قدمها الأخرى ممتدةً عاليًا على جانب رأسها. في حين، بدا على ملامحها التركيزوالإصرار.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلياقتها، فكتبت إحداهن: "بيعجبني هدوئك ورقيك وارتقائك بنفسك للأحسن😍إمرأة ذكية وقوية".

وأضافت أخرى: "ماشاءالله بجد والله برافو الهاند ستاند صعبة جدا ❤️❤️❤️ برافو ياسمين"، وعلَّقت إحداهن: "اليوغا لايجعل حياتي أفضل وانما يجعلني شخص أفضل في الحياة ، برافوووو ياسمين".

ياسمين صبري وابنتها

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة المصرية الجدل بعد انتشار الصورة التي قيل أنها تعود لها ولابنتها تيا، من زواجها الأول الدكتور محمد.ع، حيث ظهرتا رفقة بعضهما البعض داخل غرفة النوم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، مُشددين إلى الشبه الكبير الذي يجمعهما بالملامح وطبيعة الشعر. في حين، تكهن البعض أن ياسمين عادت إلى ابنتها بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

رد فعل ياسمين صبري بشأن صورة ابنتها

من جهتها، أعربت ياسمين عن صدمتها من تناقل مثل هذه الإشاعات، موضحةً أن الصورة التي يدعى أنها لابنتها عارية عن الصحة، فالطفلة المتواجدة معها هي التي شاركتها في مسلسل "فرصة ثانية"، والتي أدَّت دور ابنة الفنانة هبة مجدي في العمل.