ياسمين صبري وابنتها تيا لأول مرة.. ووالدها يكشف الحقيقة!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة يزعم أنها تعود لابنة الفنانة المصرية ياسمين صبري ، في إشارة إلى أنه الظهور الأول لهما معًا.

ياسمين صبري وابنتها

وتصدر اسم الفنانة محرك البحث "غوغل" بعد انتشار الصورة التي قيل أنها تعود لها ولابنتها تيا، من زواجها الأول الدكتور محمد.ع، حيث ظهرتا رفقة بعضهما البعض داخل غرفتها الفاخرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، مُشددين إلى الشبه الكبير الذي يجمعهما بالملامح وطبيعة الشعر. في حين، تكهن البعض أن ياسمين عادت إلى ابنتها بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.





رد فعل والد ياسمين صبري

وبعد موجة الجدل، خرج والد ياسمين صبري لنفي ما يجري تداوله، مؤكدًا أن ابنته لم تنجب حتى الآن، سواءً من زوجها الأول أو الثاني.

رد فعل ياسمين صبري بشأن صورة ابنتها

من جهتها، أعربت ياسمين عن صدمتها من تناقل مثل هذه الإشاعات، موضحةً أن الصورة التي يدعى أنها لابنتها عارية عن الصحة، فالطفلة المتواجدة معها هي التي شاركتها في مسلسل "فرصة ثانية"، والتي أدَّت دور ابنة الفنانة هبة مجدي في العمل.

عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشمية

وتأتي الشائعات بعدما أثارت صبري التساؤلات حول حقيقة عودتها لطليقها أبو هشمية بعد آخر ظهور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تشابه الأماكن المتواجدين بها.

وربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث ظهرت الفنانة في الصورة وخلفها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى أن ياسمين ظهرت أمامها سكينتين، وظهرت أمام أبو هشيمة شوكتين، مما زاد التكهن حول علاقتهما وإن كانت الحياة الزوجية بينهما قد عادت من جديد، أم أن تواجدهما في نفس المكان كان مجرد صدفة.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها، وفي مايو/أيار 2022 أعلنا طلاقهما.

