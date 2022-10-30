ليان عبدالله تصرخ وتبكي بعد تعرضها للتحرش.. والمتهمون في قبضة الأمن

تعرَّضت مشهور السوشال ميديا السعودية ليان عبدالله للتحرش الجماعي خلال تواجدها في بوليفارد الرياض احتفالًا بالهالوين.

التحرش بـ ليان عبدالله

ووثَّقت ليان عبدالله، شقيقة السعودية مودل روز، حادثة التحرش الجماعي عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، فرغم تنكرها بشخصية "زومبي"، إلَّا أن ذلك لم يمنع المتواجدين من التحرش بها.

وظهرت ليان في الفيديو منهارة بالبكاء بينما يحاول حشود من الرجال اقتحام المكان المتواجدة به، في حين يحاول البعض عرقلة طريقهم، ويمكننا سماعها تقول: "شوفوا المنظر، كل هاذول يبغون يتحرشون! في ناس كذا!!”.

وهددت كل من حاول الاعتداء عليها ولمسها بطريقة غير أخلاقية: “والله لافضحكم، كل هذا المنظر عشان يتحرشون. خير يمسكوني بكل مكان. والمقاطع بتنتشر وتشوفون المهزلة”.

وتابعت: "كل واحد حقير وواطي قاعد يمسكني، أقسم بالله لأجيبك. وحتى لو ما جبتك، الحكومة بتجيبكم. وربي لأجيبكم".

ليان عبدالله تنتقد المدافعين عن المتحرش

وشكرت ليان رجال الأمن لإلقائهم القبض على المتحرشين، وكتبت: "الحمدالله يا رب أحب أقدم شكر خاص لرجال الأمن وسرعة استجابتهم معي وقيامهم بدورهم بشكل مذهل ربي لك الحمد صحيت على أخبار زينة صدقوني الحق ما يضيع ببلدكم".

كما وجَّهت رسالة لمنتقديها: "بعض التعليقات الي اتهمتني بالكذب عشان الشهرة انتو مرضى وكفى.. والحمد الله سمعت تم القبض".







كما ردَّت على من هاجمها واعتبر أن ملابسها هي سبب التحرش بها، وكتبت: "واعرف ناس منتقبة برضو تم التحرش فيهم ما قالو هي محتشمة وخرو عنها؟ قولو بعد جالسة تسوي حركات عشان تثيرهم؟ بعض العقليات التي تبرر للمتحرش وتتهم الضحية.. أحب أقولك انتو الي قويتو شوكة المتحرش؟ وانتو الي حسستوه أنه من حقه يعتدي على أي وحدة لابسة أو مو لابسة".

وأضافت مستاءلة: "لمتى بنترك الجاني ونبتلا الضحية. العقلية هذي مستحيل فكرها يتغير وعذرهم الدين إذا الدين أمر البنت بالحجاب فالديم أن الولد بغض البصر؟ الي مو محجبة تتحاسب بينها وبين ربها مو لأنها مو محجبة تصير مسعور؟ انت مو حيوان وربي عطام عقل تفكر".

وتابعت: "واي واحد بيتجرأ وبحس ان له الحق يعتدي ويمشي ورا شهواته هذي بتكون نهايته انت منت بحديقة حيوان والبنت الي تبرر للمتحرش وتحط إيدها بيده فعلًا المرأة عدوة المرأة كلامي فقط للي بررة للتحرش وبتشكر الفئة الكبير الي كانت ضد المتحرش بكل تعنيه الكلمة".

النيابة تعتقل المتحرشين

وبعد انتشار مقطع ليان وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال 3 مواطنين بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة، وذلك يوم أمس السبت.

ويُشار إلى أن شرطة الرياض اتخذت الإجراءات النظامية في حقهم وأحالتهم للنيابة العامة.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فعلَّق أحدهم: "انا ما ابرر للتحرش لكن مثل ما الله امرهم بغض البصر حتى انتي امرك انك تتسترين الدين واضح".

وكتبت إحداهن: "امر الله الذكور بغض البصر وهذا امر رباني موجه لكل ذكر على وجه الارض ولم يخفف عنه حكم غض بالبصر الله سبحانه ولم يقل اذا لم تستطيعو و فوتنتم تحرشو أُبيح ذلك لكم ايضاً امر ربي جل وعلا الانثى ان لا تظهر زينتها وان تتستر والتستر يكون بغطاء البدن والشعر والنحر والشعر".

وأضافت إحداهن ساخرة: "بعض المشاهير. يبحثون عن دراما تصور نفسها تصرخ وتبكي وتمثل أنها في حالة انهيار (المنهار ما عنده وقت يصور نفسه بفلاتر ويسولف). بعدها تنشر أسعار الاعلانات.. كثرو بساحه".