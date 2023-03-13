ليدي غاغا بإطلالة جريئة في حفل الأوسكار 2023.. وهكذا تصرفت بعد سقوط مصور أمامها

انطلق حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2023 في دورته الـ 95 يوم أمس الاحد في هوليوود وذلك وسط حضور النجوم والمشاهير هوليوود.

جنون ليدي غاغا في حفل الأوسكار 2023

أطلّت النجمة الشهيرة والمثيرة للجدل على السجادة "البيج" التي تم تغييرها في هذا العام إلى هذا اللون، في حفل الاوسكار وقد لفتت الأنظار إليها من قبل الحضور بسبب إطلالتها الجريئة التي وصفت بالجريئة.

وظهرت ليدي غاغا مرتدية فستان باللون الأسود الشفاف من العلامة التجارية فيرساتشي، وكان من اللافت في الفستان هو ظهور مؤخرة ليدي غاغا العارية بسبب قصته من الخلف

وجاء الفستان شفاف من الأعلى حتى نصف مؤخرتها، حيث كشف عن الجزء العلوي من جسدها أمام الجمهور دون أن ترتدي أي ملابس داخلية تخفيها.

ولفتت غاغا الأنظار اليها بسبب ردّة فعلها على سقوط مصوّر خلال مروره إلى جانبها، حيث كانت ليدي غاغا تمشي امام المصوّرين بينما كان هناك مصوّر بجانبها قد سقط على الأرض فركضت غاغا اليه بطريقة غريبة ورفعته ثم أكملت مسيرها.

ريهانا تستعرض حملها في الأوسكار 2023

حضرت النجمة العالمية "ريهانا" الى حفل الأوسكار لعام 2023 حيث ظهرت وهي ترتدي فستان باللون البني الغامق على السجادة البيج.

وكان الفستان الذي ارتدته ريهانا شفاف من جهة بطنها والذي أظهر حملها بشكل واضح وانها في الشهور المتوسطة من الحمل حيث استعرضته خلال الأوسكار 2023.