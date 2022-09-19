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ليدي غاغا تبكي بعد إلغاء حفلها في ميامي .. فيديو

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:33
ليدي غاغا
ليدي غاغا

لم تستطع النجمة العالمية "ليدي غاغا" ان تُنهي عرض جولتها الغنائية Chromatica Ball Tour بالطريقة التي كانت ترغب بها، في مدينة ميامي الأمريكية، وهو ما سبب لها الحزن الشديد.

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ليدي غاغا تلغي حفلها في ميامي

اضطرت المغنية العالمية "ليدي غاغا" إلى إلغاء حفلها الغنائي المقام في مدينة ميامي وذلك بسبب الاحوال الجوية السائدة هناك.

وكانت عاصفة رعدية قوية محمّلة بالامطار قد ضربت المدينة  بشكل مفاجىء وبشكل خاص المكان المقام فيه حفل، حيث تبلل الجمهور بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة.

ليدي غاغا تبكي وتعتذر

وبعد الإعلان عن الغاء حفلها الموسيقي في ميامي بسبب سوء الاحوال الجويّة، شاركت ليدي غاغا مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت فيه وهي تبكي بشدّة وتعتذر للجمهور لأنها لم تتمكن من انهاء العرض كما يجب، فقالت: "أنا آسفة فأنا لم اتمكن من انهاء العرض كما كان من المفترض ان انهي، حيث كان استكمال الحفل أمر خطير، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يعلم ماذا قد يؤدي الرعد إلى  خسائر".

وتابعت الليدي غاغا: "أنا أحبكم، ولكن من الأفضل أن نحافظ على سلامتنا ونكون في آمان، كونوا بخير وعودوا إلى منازلكم،  وأراكم عما قريب، واتوق إلى اللحظة التي اكون بها على المسرح والى ذلك الحين Chromatica لن تنتهي".

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