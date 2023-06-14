ليدي غاغا تواجه دعوى قضائية .. "خلفت بوعدها والسبب كلابها"

تواجه المغنية "ليدي غاغا" دعوى قضائية بعد قيام سيدة أمريكية تدعى "جينيفر ماكبرايد" برفع دعوى ضدها في المحكمة بتهمة عدم الوفاء بعهدها معها خلال وقت سابق من هذا العام.

ليدي غاغا في مواجهة دعوى قضائية



شرحت الامرأة الأمريكية في دعواها أمام المحكمة بأنها قامت بإعادة كلاب النجمة العالمية "ليدي غاغا" المسروقة بعد أن أعلنت الأخيرة عن مكافأة مالية لمن يجد كلابها المسروقة.



لكن غاغا أخلفت بوعدها ولم تمنح هذه السيدة أي مبلغ مادي كما كانت قد أعلنت عبر حسابها الخاص في تويتر، ولم يتوقف الأمر هنا بل طالبتها بدفع تعويضات ماليّة بسبب معاناتها نفسيا ومنعها من الاستمتاع بحياتها.

التفاصيل الحقيقية وراء قصة هذه السيدة



وبعد انتشار الكثير من الأقاويل وتعرض غاغا للهجوم، وتعبير عدد من الجمهور عن شعورهم بالخذلان وخيبة الأمل لتصرف غاغا كشفت إحدى المواقع تفاصيل هذه الحادثة.

وفي التفاصيل قبل نحو عامين من الآن تعرضت الكلاب الخاصة للنجمة العالمية للسرقة تحت تهديد السلاح مما تسبب بحالة حزن كبيرة لها، حيث عرضت مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يقوم بالعثور على كلابها.



وبعد أيام من إعلان النجمة الشهيرة عن المكافأة، قامت سيدة تدعى ماكبرايد بإعادة الكلاب وطالبت بالحصول على مبلغ المكافأة الذي أعلنت عنه النجمة العالمية سابقًا، ليتضح أن هذه السيدة متورطة في عملية السرقة وأنها من أفراد العصابة التي قامت بهذه العملية، لذلك رفضت غاغا منحها المبلغ.

في المقابل أكد محامي السيدة انها غير متورطة بحادثة سرقة الكلاب، وأن الفنانة العالمية تدعي الأمر.