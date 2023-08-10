ليسا من "بلاكبينك" تتعرض للسخرية من شكلها.. ما علاقة فرقة NewJeans؟

تعرضت مغنية الراب التايلندية " ليسا" Lisa، أحد عضوات فرقة "بلاكبينك" الكورية، للانتقاد من قبل صفحة معجبي فرقة NewJeans، التي سخرت من شكلها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

فرقة NewJeans تسخر من ليسا

في التفاصيل، شاركت صفحة مختصة بأخبار المشاهير صورة لـ"ليسا" عبر منصة "تويتر" ظهرت فيها تسبح في مياه البحر، وأرفقتها بتعليق: "ليسا من بلاكبينك تبدو مذهلة في الصور الجديدة".

وانهالت التعليقات المشيدة بشكل ليزا الطبيعي والأنثوي، فيما كان لآخرين رأي آخر ، إذ سخرت صفحة معجبي فرقة New Jeans من مظهرها، وعلَّقت على المنشور: "إنها تبدو فظيعة"، مرفقة التعليق برموز تعبيرية غير لائقة لوجه يتقيأ .

صفحة معجبي NewJeans تقدم اعتذارها

ولم يتوانَ محبو ليسا في الدفاع عن نجمتهم، إذ طالبوا فرقة الفتيات وتحديدًا صفحة معجبيها بالاعتذار، وعلى الفور خرج المسؤولون عن صفحة NewJeans Global لتوجيه اعتذارهم مُشيرين إلى أن صفحتهم جرى اختراقها، ولا علاقة لهم بالتعليق المسيء.

ونشروا بيانًا لهم، جاء فيه: "منذ حوالي الساعتين، جرى اختراق صفحتنا، وجرى نشر بعض المواد المسيئة والاستفزازية دون علمنا وخارج نطاق مسؤوليتنا..لقد قمنا بحذف المنشور وعملنا على تغيير كلمة المرور الخاصة بنا".

وأضافت: "ما زلنا نتعلم كل يوم وفريقنا يشكركم على دعمكم اللامتناهي. شكرًا لمتابعينا الذين قدموا لنا المشورة بشأن ما يجب القيام به ، وسنواصل دعم فرقة New Jeans".

صفحة معجبي NewJeans تحول حسابها إلى "خاص"

وبعد الهجوم الكبير التي تعرضت له الصفحة، خرجت مجددًا في بيان تؤكد فيه مدى أسفها لما جرى، مؤكدة أنها لن تتغاضى عن المضايقات التي تتعرض لها، قائلة: "يرجى المعذرة لعدم كفاءتنا، لقد قررنا تحويل حسابنا إلى "الخاص" لتجنب الردود والتعليقات المسيئة التي تلقيناها. ستكون هذه استجابتنا الأخيرة بخصوص الأزمة".

وأضافت:"نعتذر للمعجبين الذين يشعرون بأنهم مستهدفون من هذا الحادث. لن نتغاضى أبدًا عن السخرية أو أي نوع من المضايقات لأي شخص. لم نمتلك السيطرة على هذا الحادث ونأمل أن تتفهموا جميعًا استياءنا لعدم قدرتنا على التعامل مع هذا الموقف بشكل احترافي . مشرفونا شفافون وصادقون تمامًا، ولن نستهدف أبدًا امرأة أو أي شخص بهذه الطريقة الحقيرة ".



