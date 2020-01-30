ليس "أنا غير".. عمرو دياب يفاجئ الجمهور بألبوم جديد ويطرح برومو أولى أغانيه (فيديو وصور)

فجّر الفنان المصري عمرو دياب، مفاجأة منذ قليل، عندما أعلن طرح ألبوم جديد، يحمل اسم "سهران"، بعكس ما كان ينتظره الجمهور منذ عدة أشهر، عندما كشف عن بوستر ألبوم باسم "أنا غير".

واحتل هاشتاغ "عمرو دياب"، المرتبة الأولى ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولًا على "تويتر"، بعدما كشف تفاصيل ألبومه غير المتوقع على الإطلاق.

ونشر الهضبة عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، بوستر ألبوم "سهران"، وعلق قائلًا: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020".

وطرح دياب عبر صفحته أيضًا، برومو أولى أغاني ألبوم "سهران"، تحمل اسم "هيعيش يفتكرني"، والتي لاقت رواجًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ومن ضمن مفاجآت الألبوم، أغنية "عم الطبيب" التي غناها عمرو دياب في حفله الأخير بدبي، حيث كان من المتوقع أن تنضم لألبوم "أنا غير"، الذي طرح 8 أغاني منه بشكل منفرد على مدار الأشهر الماضية.

يذكر أن الأغاني التي طرحها عمرو دياب من ألبوم "أنا غير" الذي لم يتم طرحه كاملًا حتى الآن، هي: "أنا غير، متغير، تحيرك، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها، بحبه، ولقيت نفسي".

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