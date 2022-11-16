ليلى علوي تتألق بإطلالة ملفتة في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت النجمة ليلى علوي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 في يومه الثاني، حيث ظهرت بفستان أنيق باللون النبيتي، مع تسريحة شعر أنيقة، ومكياج جذاب أبرز ملامح وجهها.

و قالت الفنانة على هامش المهرجان إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد (مهمة في سهل حشيش)، والذي أوشكت على الانتهاء من تصويره.

وتقدم ليلى علوى في الفيلم الكوميدي الاجتماعي شخصية موظفة تعمل لدى أحد البنوك، ومتزوجة من الفنان بيومي فؤاد. و الفيلم من بطولة حمدي المرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.