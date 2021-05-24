بسمة بوسيل تتعرض لهجوم شديد بسبب ما فعلته بـ تامر حسني أمام الكاميرات!

عادت أخبار الثنائي العربي تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل لتصدر حديث الجمهور بعد ظهورهما الأخير معاً خلال إحدى حفلات الزفاف.

تامر والذي قدم وصلة غنائية كجزء من سلسلة الإحتفالات تفاجأ بـ بسمة التي كانت تقف خلفه والتي اقتربت منه وهمست بأذنه أثناء غنائه ليوجه من بعدها كلمات أغنيته إليها والتي جاء فيها "بحبك أه بحبك ودايب فيكي".

الجمهور بدوره هاجم بسمة بين من خمن أنها تبحث عن الإهتمام أمام الكاميرات وبين من اعتبر أن ما فعلته إزعاج للفنان الذي كان يؤدي وصلة غنائية، وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:

"هي كل مابيغني بتوشوشو كده اكثر كوبل بيمثل صراحة"..وتابع آخر "شكلها تقوله انا وراك عطيني وجه ياعم"..وجاء في تعليق آخر "بيغني وهي متشعبطه فيه خليه يغني مش هيطير خليه يركز شويه صراحه واضحه الغيره"..وتابع أحدهم "لاصقة فيه ماخلته يعرف يكمل شغله".

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل!

بالحديث عن علاقة الثنائي فقد شهدت مطب كبير خلال الأشهر القليلة الماضية ووصل الأمر للطلاق بسبب الغيرة، وأطلقت بسمة التصريح الأول بعد تداول فيديوهات وصُور لـ تامر مع المُعجبات والذي جاء فيه تحديداً:

"لكل الناس الي بتبعتلي صور وفيديوهات لـ تامر وشايفه انو مش يعاملني بإحترام سواء في صور أو فيديوهات..يا ريت تبطلوا تبعتوا عشان مش فارقلي أي صور..وكمان أحب أعرفكوا انو احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق..لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة..بالتوفيق للجميع"!

وبعدها بأيام شارك تامر أول رد له عبر حسابه والذي جاء فيه تراجع عن الطلاق:

"بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشال ميديا عشان كم تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني بيها وحبتيني فيها..أنا ما يرضينيش زعلك انتي حبيبتي وأم ولادي والي عايز أقوله يمكن نكون سبب خير لتوعية الناس ليه لما نزعل من حد نكتب ع السوشال ميديا طب أكلموا بالأول ايه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتلفون أم زيارة حميمية ما بينهم"...

يذكر ان الثنائي متزوج منذ حوالي الـ 9 سنوات وكانا قد رزقا بـ 3 أطفال "تاليا، أماليا" وإبنهما آدم الذي هو آخر العنقود لحد الآن.



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