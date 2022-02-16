ليليا الأطرش تلمح لعلاقتها بماجد المهندس.. والمتابعون "وين عصام عنك؟"

أحدثت الممثلة السورية ليليا الأطرش موجة من الجدل وأثارت فضول المتابعين بعد نشرها صورة تجمعها بالفنان العراقي ماجد المهندس مُرفقةً برسالة رومانسية تزامنًا مع عيد الحب.

ليليا الأطرش تلمح لعلاقتها بماجد المهندس

شاركت ليليا الأطرش متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لطيفة مع ماجد المهندس قبل عدة أيام تزامنًا بعيد الحب، أرفقتها ببيت شعر تصفه بجميل الروح والشكل والاسم، وكتبت: "ياجميل الروح وصف ومحتوى بالشكل والإسم والمعنى جميل عين وخد وقد بالزين إرتوى".

وفي صورة أخرى تجمعهما، كتبت: "ولنّ ذوقي غير وفوق المستوى يوم احب …احب شي ما له مثيل".

وكان محتوى الرسالة مُثيرة للحيرة خاصة أنه منشور في يوم الحب، إذ تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما كانت الأطرش تحاول التلميح لعلاقتها بماجد المهندس أم أنها صورة تجمع معجبة بنجمها المفضل.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأيهم بعلاقة ليليا الأطرش وماجد المهندس

وتفاعل المتابعون مع تلميحات ليليا الأطرش وأبدوا رأيهم بشأن ما رأوه عبر خانة التعليقات، فكتبت إحداهن مستذكرةً دوره الفنانة في "باب الحارة": "شجابكم ع بعض يا باطل وين راح عصام".

وكتبت أخرى منتقدة: "مسويه نفسها عساس همه يحبون بعض"، وأضافت أخرى "يارب يطلع تمثال الشمع مو ماجد الحقيقي".

وكتبت إحداهن متساءلة: "هاي شنو غيرانين من اصاله وفايق شبيهم بنات العراق شو محولين ع سوريا".

