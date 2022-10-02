لينا شاماميان تعتذر بعد تغزلها بالرجل المصري ومقارنة السورية بالمصرية

تصدر اسم الفنانة السورية لينا شاماميان محرك البحث "غوغل" بعد تغزلها بالرجل المصري وظرافته، والمقارنة بين أسلوب المرأة المصرية والسورية في الحديث.

لينا شاماميان تتغزل بالرجل المصري

وخلال لقاء لها في برنامج "مينز"، الذي يبث على موقع "فيسبوك"، أوضحت لينا شاماميان أنها لا تمانع الزواج من رجل مصري، مشددةً على صفاته الإيجابية ولطافته، ومقارنة أسلوبه اللطيف والظريف في التعامل مع المرأة بالرجال الآخرين، إذ يمنح دلالًا للمرأة أكثر من أي رجل آخر.

وقالت شاماميان: "ممكن أتجوز راجل مصري، دول حلوين قوي على فكرة.. الدلال اللي بشوفه من الرجل المصري، أنا لسه ما شوفته من أي رجل تاني.. وأنتي مو محتاجة تكوني في علاقة شخصية معه حتى يدللك".

كما وصفت الفنانة الرجل المصري بـ"الدميث" أي خجول ومحترم في ذات الوقت، وأضافت: "لما تعامليه بطريقة معينة وصوت معين هو خلاص بيشيل عيونه ويقولك خدي".

لينا شاماميان تصف علاقة الرجل والمرأة المصرية

وأوضحت أن الرجل والمرأة المصرية في حالة دفاع مستمر، نظرًا للظروف المعيشية التي يعيشونها، ووصفت المرأة المصرية بـ"القوية"، موضحةً: "بحس النساء المصريات قويات.. والمجتمع من الأساس بيعتمد على قوة النساء كتير بالتربية، وأغلب النساء هنا هما اللي بيربوا الرجال، وتحديدا أغلب الأبهات كانوا لفترة طويلة برا مسافرين ليشتغلوا.. فالنساء كانت مضطرة تكون قوية كتير، لأنه صعب أنك تربي عيلة لحالك.. فبحس في حالة دفاعية نشأت بين الرجل والمرأة بمصر.. يعني هو وهي بيدافعوا عن حالهم طول الوقت".

ولفتت إلى أن زواج المصري من امرأة تحمل جنسية غير مصرية تساعد على كسر حاجز الأحكام المسبقة، مما يساعدهم على اكتشاف ذواتهم من جديد.

وتابعت قائلة: “كل ما بحكي لامرأة مصرية عن الرجل المصري.. بلاقيها بتقولي هو دا الراجل المصري بتاعنا! لأ هو مِش كده.. بس أنا بقول لأ هما كده بدليل لما بتسألي أي ست سورية عن الرجل المصرية تقولك هم ظراف كتير وكويسين جدًا".

وشددت أن طريقة الحديث مع الرجل المصري هو الأساس، قائلة: "القصة كيف بتحكي معه، لو حكيتي معه بلغة تدخل قلبه راح يعطيكي قلبه وعنيه.. والراجل المصري قلبه كبير دي حقيقة”.

لينا شاماميان ترد على الهجوم

وردًا على الهجوم الذي طالها بسبب تصريحاتها، خرجت في فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بتعليق: "تسلمولي ما تزعلوا.. ما حدا يزعل.. وخلونا نلتقي بلايف قريباً نتفق على موعدو الأسبوع الجاية ..ضلوا بخير دايماً..محبتي".

وقالت: "صحيت على كمية هائلة من البوستات والمشاركات، وكان في تعليقات كتيرة لطيفة وحسيت من بعض التعليقات إن في ناس زعلت، فحبيت أعمل فيديو قصير أوضح فيه اللي حصل لأن الحديث الذي انتشر في المنشورات التي أثارت الجدل هو حديث مقتطع من مقابلة كان وقتها 3 ساعات، و17 دقيقة فقط هي التي تم عرضها على الشاشة".

وتابعت: "أنا اتكلمت عن حاجات تانية واتكلمت عن الرجل والنساء بالتوازي، ولكن الكلام اللي انتشر عن الرجال، أنا جيت مصر من سنتين وهي ادتني أشياء كتيرة عائلة وأصدقاء وأشياء أخرى كثيرة، وفي كل مكان في ناس كويسة وناس عكس ذلك، وأحب أن أقول إذا أي حد حس بإساءة أنا أسفة".

وأوضحت معتذرة: "أنا تلقيت الكثير من الكرم والدعم من قبل المصريين، كما أنهم يحملون الكثير من الإيجابية، شهدت في مصر الكلمة الطيبة من الجميع سواء رجال أو نساء، إذ حدا حس بإساءة أنا أسفة".



