نجوم يشعلون احتفالات اليوم الوطني السعودي.. ورابح صقر يحمس متابعيه

يتحضر العديد من الفنانين والنجوم لإشعال أجواء اليوم الوطني السعودي الـ92، الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وهنا قائمة بالنجوم المشاركين باحتفالات اليوم الوطني السعودي:

احتفالات اليوم الوطني السعودي

أنغام





أعلن الفنانة المصرية أنغام مشاركته باليوم الوطني السعودي عبر نشر البوستر الدعائي للحفلة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّق: "يسعدني أن نحتفل مع بعض بعيدكم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وحشتوني".

كذلك نشرت شركة "بنش مارك" البوستر الدعائي الذي يجمع أنغام والفنان أحمد سعد، وأرفقته بتعليق: "بنغني ونحتفل في اليوم الوطني مع الفنانة أنغام والفنان أحمد سعد بجدة".

أحمد سعد

كشف الفنان المصري أحمد سعد عن مشاركته في الاحتفال، ونشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "جمهوري الحبيب في السعودية ، شرف ليا ان اكون بحتفل معاكوا بحفل العيد الوطني للسعودية ، مستنيكم يوم السبت ٢٤ سبتمبر في جدة إن شاء الله".

رابح صقر

ويستعد الفنان السعودي رابح صقر لإحياء حفل غنائي بقيادة المايسترو هاني فرحات، في مدينة الاحساء على مسرح مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وشارك رابح صقر متابعيه صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلق قائلا: "جمهوري الحبيب ، احتفل وإياكم بمناسبة اليوم الوطني 92 بحفل فني في الأحساء بتاريخ 23 سبتمبر ، واحشيني يا أهل الاحساء .. رابح صقر".