ليندسي لوهان تكشف عن حملها بطفلها الأول من بدر الشمّاس.. وتستعدّ لاستقباله

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" عن مفاجأة صدمت بها جمهورها وأصدقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء.

ليندسي لوهان تعلن عن حملها بطفلها الأول من بدر الشماس

شاركت النجمة الهوليوودية "لينسي لوهان" صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أظهرت فيها ملابس خاصة لطفل مولود حديثًا.

وكشفت ليندسي لوهان بأنها من خلال الصورة عن حملها بطفلها الأول من رجل الأعمال الإماراتي بدر الشمّاس وستكون ولادتها قريباً حيث أخفت حملها طوال الفترة الماضية، وعلّقت على الصورة: "قريباً".

كما أضافت ليندسي لوهان تعليق على الصورة بقولها: "قريباً، نحن محظوظون ومتحمسون"، كما كتبت تعليق عبارة عن رمز لوجه طفل صغير وزجاجة أطفال وقلب.

ولم تصرّح النجمة العالمية بأي معلومات أخرى حول حملها بطفلها الاول فقط بدت أنها متحمّسة هي وزوجها بدر الشمّاس لاستقباله، كما لم يتم الكشف بعد عن جنس المولود.

زواج ليندسي لوهان وبدر الشمّاس

أعلنت النجمة الهوليوودية "لينسي لوهان" خلال وقت سابق عن زواجها من رجل الاعمال الاماراتي بدر الشمّاس وذلك في 2022 وعلقّت على الموضوع بقولها: "أنا أكثر النساء حظاً في العالم لقد وجدتني وعرفت أنني اريد السعادة وانا سعيدة لأنك زوجي".