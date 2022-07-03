ليندسي لوهان تعلن زواجها من بدر الشماس.. وصورة مميّزة بهذه المناسبة

صدمت النجمة العالمية "ليندسي لوهان" جمهورها بخبر إعلانها زواجها من رجل الأعمال الاماراتي بدر الشمّاس بطريقة مفاجئة وسريّة يوم أمس السبت.

زواج النجمة العالمية ليندسي لوهان وبدر الشماس

شاركت النجمة الهوليوودية "ليندسي لوهان" خبر زواجها من خطيبها رجل الأعمال الاماراتي بدر الشمّاس بصورة لطيفة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأعربت النجمة العالمية عن سعادتها البالغة بإعلانها عن هذا الخبر، حيث ظهرت في الصورة وهي تحضتن زوجها رجل الأعمال الإماراتي، وعلّقت عليه: "أنا أسعد امراة في الحياة الآن، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد السعادة والراحة، ووجدت كل ذلك عندك في نفس الوقت، لا أصدق أنك أصبحت زوجي الآن وكل حياتي".

وانتقل الجمهور إلى المنشور الذي حظي بإعجاب الاف المتابعين والتعليقات التي تمنت السعادة للثنائي مع تهنئتهم بهذا الزواج.

علاقة ليندسي لوهان وبدر الشماس

وكانت النجمة الهوليوودية قد أعلنت خلال العام الماضي عن خطوبتها من رجل الاعمال الاماراتي بدر الشماس حيث أنها تعرّفت عليه خلال اقامتها في مدينة دبي الإماراتية

وحرصت ليندسي خلال هذه الفترة على ابقاء علاقتها بـ بدر سريّة للغاية حيث لم يتم التقاطهما معاً في دبي سوى مرة واحدة عند ظهورهما في مهرجان دبي للموسيقى عام 2020.

وتحدّثت بعد ذلك والدتها حول علاقتها ببدر الشماس فقالت: "ابنتي تواعد رجل رائع للغاية ولكنّها ليست مستعدّة في الوقت الحالي أن تتحدث عن حياتها الخاصة"

ليندسي لوهان وظهورها بالحجاب والقرآن

وكانت الفنانة العالمية قد أثارت الجدل حولها أكثر من مرة بعد التقاطها وهي تحمل القرآن الكريم وترتدي الحجاب، وكشفت الفنانة العالمية ان صديق عربي هو من اهداها القران الكريم، كما كشفت عن تعرضها للانتقاد والهجوم بعد ظهورها في شوارع مدينة نيويورك وهي تمسك القران الكريم

وقالت عن هذا الأمر في لقاء سابق لها: "كنت ممسكة بنسخة القرآن وأنا أسير في الشارع، فهاجموني في أميركا وقالوا إني إنسانة سيئة.. وهذا فقط لأني أحمل القرآن

ولوهان هي فنانة أمريكية من مواليد 1986 شاركت في العديد من الأفلام الناجحة وقدمت عدد من الالبومات