ليندسي لوهان تستمتع بإجازتها في لبنان.. فهل اعتادت الأجواء العربية؟

شاركت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" مجموعة من اللقطات والصور من اجازتها الصيفية والتي قضتها في لبنان خلال الأسبوع الماضي.

ولم تكن هذه الزيارة الأولى للنجمة الهوليوودية إلى لبنان بل هي تعدّ الثانية من نوعها وذلك منذ زواجها من رجل الأعمال العربي بدر الشماس.

ليندسي لوهان في لبنان

وتصدّرت النجمة العالمية ليندسي لوهان مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، حيث تساءل الكثير عن سبب اختيارها لبنان للمرة الثانية على التوالي.

وتقضي ليندسي لوهان اجازتها الصيفية في لبنان كاشفة عن استمتاعها بأشعة الصيف على البحر، كما شارك العديد من المعجبين اللبنانين صور عديدة جمعتهم بالنجمة العالمية ليندسي لوهان التي بدت في غاية السعادة وهي تلتقي معجبيها العرب.

وظهرت ليندسي في فيديو مع صاحبة مطعم تواجدت به لوهان والتي تدعى ميشيل حيث نشرت الفيديو على موقع "تيك توك" وحصد ما يقارب 132 ألف متابع.

وانتقل الجمهور الى قسم التعليقات للإشادة بزيارة النجمة الهوليوودية الى لبنان بينما تساءل البعض الآخر عن سبب وجودها هناك خاصة مع ما تعانيه هذه الدولة العربية من مشكلات اقتصادية وأزمات يعاني كبيرة جدًا.

ليندسي لوهان وبدر الشماس

أثارت النجمة العالمية "ليندسي لوهان" صدمة لدى معجبينها في العالم عندما اعلنت خطوبتها على رجل الأعمال العربي الاماراتي "بدر الشماس" في ميدنة دبي.

ولم تكشف ليندسي عن أي معلومات حول موعد اقامة حفل زفافها أو المكان الذي ستريد اقامة حفل الزفاف فيه في المنطقة العربية ام الغربية.