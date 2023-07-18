  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ليندسي لوهان وبدر الشمّاس يرزقان بطفلهما الأول.. ويطلقان عليه اسم عربي

ليندسي لوهان وبدر الشمّاس يرزقان بطفلهما الأول.. ويطلقان عليه اسم عربي

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 18 تمّوز / يوليو 2023 - 07:34
ليندسي لوهان وبدر الشمّاس
ليندسي لوهان وبدر الشمّاس

استقبلت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" طفلها الاول من زوجها رجل الاعمال الاماراتي "بدر الشمّاس" يوم أمس الاثنين في مدينة دبي الإماراتية حيث يقيمان.

اقرأ ايضاًليندسي لوهان تستعرض حملها بطريقة مثيرة في سلطنة عُمان .. بملابس البحرليندسي لوهان تستعرض حملها بطريقة مثيرة في سلطنة عُمان .. بملابس البحر

ليندسي لوهان ترحّب بطفلها الأول
 

اعلن المتحدّث باسم الثنائي "ليندسي لوهان" و "بدر الشمّاس" عن استقبالهما طفلهما الأول في دبي واختار الثنائي له اسم عربي وهو  "لؤي"، كما اكّد المتحدث  بان الوضع الصحي للأم والطفل الجديد جيد جدًا.

كما أكد المتحدث أن عائلة لوهان والشماس في غاية السعادة بعد استقبال الطفل "لؤي"، ولم يتم كشف أي تفاصيل حول الولادة.

ليندسي لوهان تشارك صور لحملها قبل موعد الولادة بأيام
 

وخلال وقت سابق نشرت لوهان مجموعة من الصور كشفت من خلالها عن استعدادها لاستقبال طفلها الأول مع جمهورها، وظهرت في الصور ببطن منتفخة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، داخل غرفة الرضيع.

View this post on Instagram

A post shared by Nestig (@nestigbaby)

وكانت النحمة العالمية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن استقبال طفلها من خلال نشر ملابس رضيع مكتوب عليها "قريبًا"

اقرأ ايضاًليندسي لوهان تستعرض حملها بطريقة مثيرة في سلطنة عُمان .. بملابس البحرليندسي لوهان والإماراتي بدر الشماس يحتفلان بعيد زواجهما أمام البحر

أما والدتها السيدة دينا لوهان فقد نشرت في وقت سابق صورة للنجمة العالمية وهي طفلة وبين ذراعيها وعلّقت عليها: "طفلتي ستنجب طفلاً".

 

دينا لوهان

يُشار بان لوهان كانت قد اعلنت خطوبتها على الشماس في شهر نوفمبر الماضي، ثم عادت واعلنت عن زواجها في الكويت خلال شهر يوليو من عام 2022.

كلمات دالة:ليندسي لوهانبرد الشمّاسحمل المشاهيرولادة المشاهيرأطفال المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن