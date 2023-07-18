ليندسي لوهان وبدر الشمّاس يرزقان بطفلهما الأول.. ويطلقان عليه اسم عربي

استقبلت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" طفلها الاول من زوجها رجل الاعمال الاماراتي "بدر الشمّاس" يوم أمس الاثنين في مدينة دبي الإماراتية حيث يقيمان.

ليندسي لوهان ترحّب بطفلها الأول



اعلن المتحدّث باسم الثنائي "ليندسي لوهان" و "بدر الشمّاس" عن استقبالهما طفلهما الأول في دبي واختار الثنائي له اسم عربي وهو "لؤي"، كما اكّد المتحدث بان الوضع الصحي للأم والطفل الجديد جيد جدًا.



كما أكد المتحدث أن عائلة لوهان والشماس في غاية السعادة بعد استقبال الطفل "لؤي"، ولم يتم كشف أي تفاصيل حول الولادة.

ليندسي لوهان تشارك صور لحملها قبل موعد الولادة بأيام



وخلال وقت سابق نشرت لوهان مجموعة من الصور كشفت من خلالها عن استعدادها لاستقبال طفلها الأول مع جمهورها، وظهرت في الصور ببطن منتفخة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، داخل غرفة الرضيع.

وكانت النحمة العالمية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن استقبال طفلها من خلال نشر ملابس رضيع مكتوب عليها "قريبًا"

أما والدتها السيدة دينا لوهان فقد نشرت في وقت سابق صورة للنجمة العالمية وهي طفلة وبين ذراعيها وعلّقت عليها: "طفلتي ستنجب طفلاً".

يُشار بان لوهان كانت قد اعلنت خطوبتها على الشماس في شهر نوفمبر الماضي، ثم عادت واعلنت عن زواجها في الكويت خلال شهر يوليو من عام 2022.