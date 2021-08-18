لين الحايك نجمة ذا فويس كيدز تحتفل بتخرجها.. والجمهور "متى كبرت"!

لين الحايك هو الإسم الذي خطف الفوز بالمرتبة الأولى من خلال برنامج المواهب للأطفال ذا فويس كيدز بموسمه الأول.

لين الحايك والتي كانت طفلة صغير منذ 5 سنوات عندما شاركت في برنامج المواهب وبالتحديد ضمن فريق القيصر كاظم ساهر والذي كان أحد أعضاء لجنة التحكيم إلى جانب كلاً من النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزميلها النجم المصري تامر حسني، ها هي اليوم تحتفل بتخرجها من المدرسة الثانوية وتستعد لدخول الجامعة.

لين الحايك شاركت مجموعة صُور لها من آخر أيام الدراسة وارفقتها بتعليق "بدي اشكر مدرستي ادارة و اساتذة على تعبهم و مجهودهم لي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة .. ومبروك لكل الناجحين واكيد ما رح انسى كل الدعم يلّي تقدملي طول الوقت قد ما اشكركم مش كافي! بحبكن من قلبي".

الجمهور بدوره تداول صُور نجمة ذا فويس كيدز ضمن نطاق واسع وارفقها بعدة تعليقات ما بين من كان متفاجئاً بأن الطفلة أصبحت فتاة ناضجة وما بين من وجه التهاني بمناسبة تخرجها من المدرسة الثانوية.

لين الحايك وخلاف مع كاظم الساهر!

خلال أحد مواسم البرنامج كانت لين الحايك قد أطلت كضيفة خلال إحدى الحلقات وأدت أغنيتها الشهيرة "عم بكبر" أمام لجنة الحكم، وقيل وقتها بأن الموهبة الشابة كان قد نشب خلاف بينها وبين مدربها كاظم الساهر بعد أن ألغى الأخير متابعتها عبر تطبيق انستقرام قبل أن يلغي متابعة المشتركة كريستين سعيد من برنامج المواهب الشابة. وقتها قيل أن لين تجاهلت مدربها كاظم الساهر ولم تلقي التحية عليه أو توجه له اي كلمة شكر.

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