ليونادرو دي كابريو وجيجي حديد في موعد غرامي سريّ.. والكاميرا بالمرصاد

عادت شائعات علاقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء "جيجي حديد" تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد وذلك بعد أن ظهرا للعلن مرة أخرى.

وكانت هذه العلاقة الرومانسية حديث الجمهور والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب شهرة الثنائي الكبيرة في هوليوود وفارق العمر الكبير بينهما، بالإضافة لعلاقة جيجي السابقة مع زين مالك.

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد في علاقة رومانسية

رصدت كاميرات الباباراتزي النجمان الهوليووديان الشهيران و دي كابريو وحبيبته الجديدة عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد وهما في موعد رومانسي في أحد المطاعم في مدينة نيويورك.

وتناول ليوناردو وجيجي حديد العشاء في أحد المطاعم، وحاولا التخفّي قدر الإمكان من الصحفيين حيث وضعت جيجي وشاح على وجهها، بينما وضع دي كابريو قبعة على رأسه، لكن دون جدوى حيث كانت عدسات المصورين بالمرصاد لهما.

علاقة ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد المثيرة للجدل

بدأت علاقة ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد قبل ما يقارب الـ شهر تقريباً من الان وذلك عند رؤيتهما لأول مرة معاً في سهرة خاصة للاصدقاء وبدأ الثنائي يتواعدان في سريّة تامة وذلك للمحافظة على خصوصية علاقتها.

وبالرغم من أن بيلا حديد صرّحت بانها وعائلتها رفضوا علاقة جيجي حديد مع ليوناردو دي كابريو بسبب فارق العمر وتاريخ ليوناردو في العلاقات السيئة، الا أن جيجي تبدو مصرّة على مواعدته.

ويشار بأن جيجي حديد كانت على علاقة بالنجم "زين مالك" حيث أنجبت طفلتها "خاي" ولكنهما انفصلا بعد ذلك.