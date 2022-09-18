هل يشارك ليوناردو دي كابريو في مسلسل " Squid Game 2"؟

استطاع النجم العالمي "ليوناردو دي كابريو" ان يلفت الانظار إليه من جميع أنحاء العالم بعد تصدّر اسمه في الفترة الأخيرة مواقع تواصل الاجتماعي بسبب حياته الخاصة والعاطفية، لا سيما بعد انتشار العديد من الأخبار حول دخوله في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء جيجي حديد.

ليوناردو دي كابريو ينضم إلى مسلسل Squid Game

وبعيدًا عن الحياة الخاصة تصدر اسم دي كابريو مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرّح مخرج المسلسل الكوري الشهير Squid Game "هوانغ دونغ هيوك" بأنه ربما قد يكون النجم الهوليوودي العالمي "ليوناردو دي كابريو" متواجداً في الموسم الثاني من المسلسل الكوري الذي حققه نجاحًا باهرًا في موسمه الأول.

وقال المخرج الكوري هوانغ دونغ: "إن ليوناردو دي كابريو قد كشف خلال وقت سابق بانه من أكبر المعجبين بمسلسل Squid Game، ولذلك أنا أصرّح بأنه اذا سمح الوقت وسنحت الفرصة سنطلب منه الانضمام إلينا في طاقم عمل المسلسل".

ردّة فعل المتابعين على تصريحات المخرج الكوري

انتقل الجمهور والمتابعون من معجبي النجم العالمي الى قسم التعليقات لابداء رأيهم حول الأمر، حيث رحب عدد كبير من الجمهور بالفكرة معبرين عن حماستهم الشديدة.

بينما البعض الآخر أكّد بان هذا النوع من الاعمال والمسلسلات لا تليق بالنجم الكبير "ليوناردو دي كابريو".

ليوناردو دي كابريو وعلاقاته الخاصة

تصدّر النجم الهوليوودي في الآونة الاخيرة وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان أثيرت شائعات حول وجود علاقة رومانسية تجمعه مع عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد".

وتداول المتابعون عدة صور للثنائي بينما كانا يتواجدان في حفل أحد الأصدقاء المقرّبين، ولكن لم يصرّح أي منهما حول هذه العلاقة باعتبارهما في مرحلة تعارف فقط.

فيما قالت بعض المصادر إن هذه العلاقة تأخذ منحنى جدي، وان دي كابريو يحاول منح هذه العلاقة اهتمام خاص، بالرغم من ان لدى جيجي طفلة تدعى خاي من الفنان الشاب زين مالك، هذا إلى جانب فرق العمر الكبير بينهما الذي يصل إلى ما يقارب الـ 20 عامًا.