ماجدة الرومي وأول منشور لها بعد إغمائها في مهرجان جرش.. وفكاهية في خانة التعليقات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إغماء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أثناء أداء إحدى أغانيها على مسرح مهرجان "جرش للثقافة والفنون".

تعرَّضت ماجدة الرومي للإغماء على خشبة المسرح وفقدت توازنها بالكامل أثناء أداء أغنيتها "أحبك جدًا" ما دفع العازفين ومنظمي الحفل للتوجه نحوها بسرعة لتفادي سقوطها أرضًا، لكنها عاودت النهوض من جديد بعد دقائق لاستكمال الحفل وسط تصفيق حار من الجماهير.

وأشارت وسائل إعلام أردنية أن ما حدث لماجدة نتيجة هبوط في ضغطها.

وعقب انتهاء الحفل، شاركت الفنانة متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" سلسلة مقاطع فيديو وصور توثِّق فيه الحفل الجماهيري الضخم وكواليسه، وأعربت عن حبها للأردن والشعب الأردني"

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورات الرومي وأعربوا عن سعادتهم لتواجدها لإحياء مهرجان جرش بأغانيها الرائعة، فكتبت إحداهن: "شكرا إلك على الحفل الرائع....واحترامك الكبير لجمهورك الوفي...ولعزيمة لا تلين نأخذ منها الدروس والعبر....نورتينا...وفرحتينا...والف سلامة عليك يا ماجدة، وفي انتظار حفلك القادم...لا تطولي علينا".

ولا بد من حس الفكاهة الأردنية في التعليقات، فعلَّق أحدهم ساخرًا: "بنعتذرلك عن انو لمجرد حفلة عنا نزل عندك السكر".

وكتب آخر: "حقك علينا ست ماجده.. معروف اي حدا بيجي عنا بصيبو ضغط او سكري... لو تعيشي معنا.. بتصيبك جلطه، احمدي ربنا انو بس دوخه، أصلاتاً احنا مش متعودين نسمع الا فتحيه".

ويجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الوطن العربي من بينهم: جورج وسوف، وحسين الديك، ونجوى كرم، وسيف نبيل، ونداء شرارة، وغيرهم الكثير.

كما ستشارك نحو 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية، بالإضافة إلى أمسيات شعرية وقصصية متنوعة لأدباء وشعراء من الأردن والعالم العربي.