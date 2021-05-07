ماجد المهندس شوه وجهه بعمليات التجميل..صُورة متداولة تثير الجدل!

عاد إسم الفنان العراقي ماجد المهندس لتصدر الحديث بعد تداول صُورة جديدة له أظهرت بتغير واضح في منطقة الوجه.

ماجد ظهر في الصورة بحجم كبير بمنطقة الفك كما أن الحواجب تم ترتيبها على طريقة "التاتو" إضافةً إلى وزن زائد في منطقة الخدود، واثارت الصُورة استغراب البعض وسخريتهم بتعليقات كان منها "مكثر فيلر شارب الابر كلها..اوفررر شكله"..وتابع آخر "مكثر التاتو والتكساس"...وجاء في تعليق أحدهم "مكثر تجميل صاير على شواي وديع النجار من كثر التكساس".

يذكر أن الفنان كان قد أثار الجدل منذ أشهر بعد أن شارك مجموعة صُور له أظهرته بملامح غريبة وتحديداً منطقة الرقبة والأنف، إذ لاحظ الجمهور أنها نوعاً ما مترهلة أو غير مشدودة وهو غريب لأن الفنان ما يزال في عمر صغير أي ما يقارب 48 سنة. كما لُوحظ تغير في أنف الفنان واوعز البعض السبب إلى توقف حقن وجهه بمادة الفيلر التجميلية، أو ربما كان يعتمد على الفوتوشوب سابقاً بشكل مبالغ على عكس آخر صور له.

آخر أعمال ماجد المهندس

فنياً، أطلق ماجد أخر أعماله على طريقة الفيديو كليب والذي جمعه بالممثلة الكويتية "أمل العوضي" تحت إسم "ياللي أحبك موت" ضمن ثاني تعاون بعدما كان الأول منذ حوالي الـ 7 سنوات في كليب "أنا حنيت"، وحقق العمل أكثر من 9.4 مليون مشاهدة عبر يوتوب.

كما أنه أطلق أغنية وطنية بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي تحت اسم "الحكم لله ثم لآل سعود"، وجاء بكلمات الأغنية:

"يوم الوطن فرحة تعم الدار الحكم لله ثم لآل سعود"، و"اعرض بسيفك واسعد الحضار وانثر جديلك يا نعيم العود". أما فيما يتعلق بالحفلات فيستعد الفنان العراقي لـ إحياء حفل غنائي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 يوم غد الأربعاء في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.



للمزيد من قسم الترفيه:

لعبة نيوتن يثير الجدل بسبب مشهد "مواد جنسية" للشيخ مؤنس!

الموديل ليالي تشارك الجمهور فيديو إزالة السيليكون من صدرها!

مسلسل راحوا ومشهد جريء يثير الجدل.. والجمهور "مكان المشهد موقع إباحي"!