  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ماجد المهندس يحيي حفل عيد الأضحى في تركيا

ماجد المهندس يحيي حفل عيد الأضحى في تركيا

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 حزيران / يونيو 2023 - 03:30
ماجد المهندس
ماجد المهندس

البوابة-يحيي النجم ماجد المهندس حفلاً غنائيًا  فى تركيا في الأول من شهر يوليو /تموز بمناسبة عيد الأضحى،  سيقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في فترة العيد.

اقرأ ايضاًبالفيديو: ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة (لندن)بالفيديو: ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة (لندن)

ماجد المهندس
يذكر أن  النجم ماجد المهندس كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان (يا عيوني) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، كما قد طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم (لندن)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

ماجد

كلمات دالة:ماجد المهندس

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...