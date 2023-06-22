ماجد المهندس يحيي حفل عيد الأضحى في تركيا

البوابة-يحيي النجم ماجد المهندس حفلاً غنائيًا فى تركيا في الأول من شهر يوليو /تموز بمناسبة عيد الأضحى، سيقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في فترة العيد.



يذكر أن النجم ماجد المهندس كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان (يا عيوني) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، كما قد طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم (لندن)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.