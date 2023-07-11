مارغروت روبي تعيد إحياء إطلالة باربي في الستينيات.. وبيلي إيليش تُدمّرها

حرص العديد من نجوم هوليوود على التواجد في العرض الاول الخاص بالفيلم المنتظر باربي والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس الاثنين، وكان من بينهم نجمة الفيلم "مارغروت روبي".

مارغروت روبي تتألق في افتتاح فيلم باربي



أعادت النجمة العالمية "مارغروت روبي" إحياء إطلالة باربي الخاصة بعصر الستينيات حيث وصلت الى مكان الحفل وهي ترتدي فستان أسود لامع من مجموعة Svhiaparelli couture.



وجاء الفستان الذي ارتدته مارغروت بقصة الباكلس ومغطّى بالستراس باللون الأسود، بالاضافة الى أنه كان مزيّن بتنورة منفوشة من الاسفل بالتول الاسود وهو مطابق بشكل تام لما ارتدته شخصية باربي عام 1960 في حلقة بعنوان Solo in the spotlight.



لم تكتفي مارغروت بارتداء نفس الفستان بل حرصت على استنساخ الإطلالة بالكامل، وبكل تفاصيلها من خلال ارتدائها قفازات مخمليّة وحملها منديل وردي والكعب الاسود اللامع بنفس الاطلالة تماماً.

بيلي ايليش تدمّر اطلالة باربي



بالرغم من ان روبي لفتت الأنظار بإطلالتها الجميلة التي أحيت فيها شخصية باربي، إلا ان حضور النجمة المثيرة للجدل بيلي ايليش جذب الانظار وذلك بإطلالتها الغريبة وغير الموفقّة.



وارتدت ايليش قميص مخطط باللون الوردي ووضعت ربطة عنق بنفس اللون ونسّقتهم مع بنطال اسود عريض وحذاء باللون الابيض الضخم خلال حضورها للعرض الأول لفيلم باربي في لوس أنجلوس.

ومع أن إطلالة ايليش وصفت بالصادمة والقبيحة إلا أنها تمكنت من سرقة الأنظار إليها عن إطلالة روبي المثيرة والمميزة.