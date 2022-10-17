ماغي بوغصن تتجاهل خطاب سيرين عبدالنور وتتدخن السيجار

لابد للنجوم إدراك أن عدسات الكاميرات مسلطة نحوهم في الحفلات والمناسبات العامة والخاصة، لذلك يجدر بهم توخي الحذر في تحركاتهم وتعابير وجههم والسيطرة على مشاعرهم.

ماغي بوغصن تتجاهل سيرين عبدالنور

ومؤخرًا، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن من حفل الموركس دور الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الأحد الموافق 16 أكتوبر، حيث ظهرت فيه جالسة إلى جانب زوجها المخرج اللبناني جمال سنان، بينما بدت هي منهمكة في تدخيم سيجارة إلكترونية.

لكن ما أثار الجدل في هذه الصورة العفوية هي تجاهلها لخطاب زميلتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور التي كانت واقفة على خشبة المسرح لتستلم جائزة لجنة التحكيم للتميز عن دورها في مسلسل "دور العمر"، حيث أدارت ماغي وجهها إلى الجهة الأخرى غير مبالية بكلامها، بحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الأفعال بين مدافع ومهاجم، فمنهم من راى أنها لقطة عفوية جدًا ولم تعني فيها ماغي أي شيء، فكتبت إحداهن: "يعني هلق اذا شي حدا صور صوره لردة او لتصرف تلقائي بتكون طول الوقت ماغي عم بتدخن ومبوزمه وماتطلع ع سيرين خلاص عيب تظلو تعملو قصه كبيره وبكل الاحوال نحن مانعرف شو صاير بيناتن حتى صاحب الاحساب بتاخذ موقف وتنزل بس ع الوتر يلي بتريدو".

وأضافت أخرى: "يعني مفروض تضلا عم تطلع فيها او بغيرا ؟ صراحة اول مرة بعلق بس في شي غلط ، و تدخلات و تعليقات مش مهضومة و لا حلوة".

في حين كتبت إحداهن مهاجمة: "يا لطيف ماغي رح تولّع!النجومية ما بتنشرى ،اتعلموا من سيرين".

وأضافت أخرى: "ايه وشو في صورة؟؟؟وحدة قليلة ادب تحكي وماغي مش بتشوفها ابدا يعني وين الحكي عن الغير وليش الملاحظة؟".

