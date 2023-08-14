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ماغي بوغصن تخطف الأضواء في جلسة تصوير حديثة.. إطلالة من وحي القمر

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 14 آب / أغسطس 2023 - 11:51
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن

خضعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن لجلسة تصوير جديدة من بُعدٍ ثانٍ، ظهرت فيها بإطلالة ميتاليك ملفتة، متصدرةً موقع التغريدات "تويتر".

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ماغي بو غصن في جلسة تصوير حديثة


شاركت بوغصن متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور التقطت بعدسة المصور اللبناني المحترف جورج صليبا، حيث ظهرت جالسة وسط الورود الحمراء وكأنها إحدى شخصيات "أليس في بلاد العجائب".

وتألقت بفستان منفوخ برَّاق من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، تميَّز بقصة "أوف شولدر" ، فيما الأمام قصيرًا ومن الخلف طويلًا، وأعطى نوع القماش تأثيرًا ثلاثي الأبعاد بدا وكأنه مستوحى من القمر، متماشيًا مع طبيعة مكان جلسة التصوير.

وأكملت بو غصن إطلالتها بمكياج من درجات البرونزي، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها بدت فيها مبتلة.

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وأرفقت الفنانة الصور بتعليق، كتبت فيه: "حقبة جديد".


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كلمات دالة:ماغي بو غصن

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