ماغي بوغصن تقوم بدور غصن الزيتون.. وتزرع السلام بين نجمات لبنان!

استطاعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن فعل ما لم يسبقها إليه أحد، حيث تمكنت بوغصن من جمع عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية في مكان واحد وهو منزلها.

وبهذه الجمعة تمكنت الفنانة اللبنانية واخيرًا بإنهاء الخلافات بين الفنانة سيرين عبدالنور والفنانة نادين نجيم، تلك الخلافات التي استمرت لسنوات وتزيد وتيرتها في كل موسم رمضاني، ويصل الخلاف إلى الهجوم والسخرية من قبل فانز كل نجمة.

وضمت الصورة التي تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى حديث هذه المواقع عدد من النجمات نذكر منهم كارين رزق الله، ستيفاني صليبا، ورد الخال، ماغي بوغصن، نادين الراسي، جيسي عبده، نادين نجيم، سيرين عبدالنور.

وفور نشر الصورة بدأت النجمات بنشر فيديوهات تجمعهن للكشف عن انتهاء الخلافات وتأكيد العلاقات الطيبة بينهن خصوصًا نادين نجيم وسيرين عبدالنور، اللتان تعمدتا نشر العديد من الفيديوهات التي تجمعهما لتأكيد انتهاء الخلاف بينهما.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة مؤكدين ان بوغصن استطاعت فعل ما عجزت عنه الدراما والصحافة.

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