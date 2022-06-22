ماغي بو غصن تحتفل بتخرج ابنها: (لما شريط العمر يمرق بلحظة)

احتفلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بتخرج نجلها ريان. و نشرت الفنانة صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، وعلقت: (لما شريط العمر يمرق بلحظة، وأبني الصغير يكبر ويتخرج ويكبرلي قلبي).

وأضافت: (الله يحميك حبيبي ريان يا روح الماما وفرحتها، يخليلي إياكن إنت ويارا ونبقى سوى كل العمر).

يذكر أن أخر أعمال الفنانة اللبنانية كان مسلسل (للموت2) و الذي عرض في موسم رمضان الماضي، من بطولتها الى جانب دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، أحمد الزين، بديع أبو شقرا، كارول عبود، فادي أبو سمرا، جويل داغر، تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.