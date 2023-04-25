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ابن عم محمد قنوع يرثيه بكلمان مؤثرة: "بيضَ الله وجهك"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 07:20
محمد قنوع
محمد قنوع

أقيمت جنازة مهيبة للنجم السوري الراحل محمد قنوع ، حضرها أحباءه وزملائه الفنانين وأفراد عائلته، وعشرات بل مئات المشيعين.

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ابن عم محمد قنوع يشيد بفقيده

ووجَّه ابن عم محمد قنوع، المخرج السوري زهير قنوع، رسالة مؤثرة لفقيده عبر مشاركة صورة للجنازة الضخمة، وكتب: "شكراً جزيلاً.. شكراً لكل هذا الحب، شكراً لدمشق، شكراً للمزة وأهلها وسكانها، شكراً لكل غريب وقريب، لكل زميلة وزميل شارك في تشييع فقيدنا المهيب، شكراً لصلواتكم ودعائكم، لقد بلسمت مشاعركم جرحنا العميق في يومنا الأليم، وخففت عن قلوبنا المحزونة وقع الفاجعة. بيضَ الله وجهك يا أبو مروان".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور زهير، فكتب الممثل السوري: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، الله يصبر قلوبكم"، من ناحيته كتب الفنان يامن الحجلي: "رحمة الله عليه خسارة النا كلنا"، وأضافت ليليان الأطرش: "الله يرحمو ويصبركم شو قاسي الفراق".

 

كلمات دالة:محمد قنوع

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