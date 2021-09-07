مايا دياب تتعرض للتنمر بسبب ظهورها الأخير بملامح مُختلفة!

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب فيديو جديد لها عبر أحد التطبيقات الموسيقية من أجل الترويج لأغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "حطالي روج".

مع تداول الفيديو تعرضت مايا دياب لهجوم كبير أو بالأحرى حملة تنمر من الجمهور بسبب ملامحها المختلفة، وكان من بين التعليقات المتداولة "ايوا يعني وين مايا بالفيديو؟".. وتابع آخر "بتخوف ليه هيك"..وجاء في تعليق آخر "شبيه وجها ولى هكا مصدومة"..واضاف آخر "الكاها من وجهج من صوتج من الاغنيه من الاداء من الالوان من الكلمات"

مع حملة التنمر الشديدة دافع البعض عن مايا دياب واستنكر ما تعرضت له عن طريق تغريدات مُختلفة كان منها "انا مع إنو ننتقد الفنان ع أعماله،تصرفاته قدام الناس تصريحاته،بس ضد إنو نتمسخر ع شكل الفنان بتعليقات قاسية،هلأ بفهم إنو كتار بالغوا بالتجميل وهالشي اثر ع شكلهم بشكل سلبي بس ماحدا بيعرف ظروفهم ووضعهم النفسي من ورا هالشي سو مافينا نجي نزيدها عليهم بتعليقات جارحة بالنهاية كلنا معرضين"...

وتابع أحدهم "صح في كتير ناس و فنانين راحوا ضحية عمليات التجميل و أخطاء طبية و هالشي أثر على نفسيتهن و اكيد مو مبسوطين باللي صار بوجههن بس للأسف ما حدا بيرحم حدا لكن الغلط بصير ع الفنان إذا استمر بعمليات التشويه و ما وقف عند حد معين هون لازم يتحمل الحكي و النقد لأنه بيستاهل"..واضاف آخر "الناس اللي بتجرح بالحكي من شو معجونة ؟؟جنس الاحساس ما عندن كل واحد قاعد ورا تلفون صار بدو يحكي ويتمسخر مهووسين بالانتقادات وبدن علاج يا ريت يبلشو بحالن ويا ريت يلتهو بحالن بيكون احسن"



آخر أعمال مايا دياب !

مايا دياب كانت قد أطلقت أغنيتها "حطالي روج" منذ حوالي الأسبوع ضمن تعاون مع الفنان المصري "الليثي"، وحقق العمل أكثر من 4.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكانت دياب قد أطلقت منذ شهرين أغنية "أحلى كلام" على طريقة الفيديو كليب والتي حققت نجاح كبير بأكثر من 5.3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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