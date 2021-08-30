فتاة النافذة يعود مُجدداً بهذا الموعد..والإعلان الترويجي شكل خيبة أمل للجمهور!

فتاة النافذة هو أحد المسلسلات الذي حقق نجاح كبير خلال الموسم الماضي بعد أن تمكن من تصدر الحديث طوال وقت عرض حلقات المسلسل.

الموسم الجديد من المسلسل الناجح فتاة النافذة تم الإفصاح رسمياً عن موعده والذي سيوافق يوم 9 من شهر سبتمبر/ أيلول ، وتم أيضاً طرح الفيديو الترويجي للموسم الجديد والذي شكل خيبة أمل للبعض من جمهور المسلسل والذي كان يتوقع أن يكون هنالك أحداث واضحة.

الإعلان الترويجي كان التركيز فيه على بطلة العمل الممثلة التركية بورجو بيريجيك والتي تؤدي دور نالان، ومن الواضح أنها لم تتخلص من سيطرة والدتها عليها بعد وأن زواجها التعيس من سيدات سيفتح الكثير من الأبواب المغلقة.

والدة نالان كانت قد ظهرت في الإعلان أيضاً، مما ينفي الأخبار التي تداولها حول انفصال الممثلة التي تؤدي الدور عن العمل، أما حول شخصية "خيري" والذي ستربطه قصة حب ببطلة العمل نالان إلى الآن لم يتم تحديد هوية الممثل الشاب الذي سيؤدي الدور إلى أن الاحتمالات ما زالت حول الممثل التركي "جيهانقير جيهان" والذي لمع من خلال مسلسل "اللهيب".

قصة مسلسل فتاة النافذة

بالحديث عن مسلسل فتاة النافذة فتدور قصته حول شخصية شابة جميلة اسمها نالان تعيش مع رجل وإمراة كبيران بالعمر ظناً منها أنهما والداها، إلى أن الحقيقة أنهما جديها حيث كانت والدة نالان قد أنجبتها بطريقة غير شرعية وتُوفيت من بعدها مما دفع والديها إلى معاملة الفتاة وتسجيلها تحت خانة أنهما والديها.

والدة نالان تواجه خوف أن تُعاد تجربة ابنتها الراحلة مع حفيدتها لذلك أجبرتها منذ عُمر صغير على إرتداء مشد داخلي على جسدها ولا يمكن فكه إلا بمساعدة شخص آخر كما أنها كُل يوم تحرص على تنظيف جسد ابنتها بمساعدة العاملة في منزلهم.

ولم تتمكن نالان والتي دائماً تحت المراقبة من أن تعيش أي قصة حب مع أي شاب إلا أن يحدث لها شيء مفاجئ بعد أن يتقدم نجل مالك الشركة التي تعمل بها للزواج منها بإجبار من والده فيوافق الشاب الذي يعيش قصة حُب ممنوعة مع إمرأة متزوجة تكبره بعدة سنوات ولها أطفال. يذكر أن قصة العمل من تقديم الطبيبة النفسية جولسيران وتدور حول أحداث حقيقية لمرضاها مع بعض الإضافات من تأليفها.

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