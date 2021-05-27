هند القحطاني تجلد ياسر الفيصل "مخصي وما عنده ذرة رجولة"!

ردت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني على الاخبار المتداولة حول اعتقالها من قبل السلطات الأمريكية بتهمة استغلال أطفالها.

الخبر كان قد انتشر في البداية عن طريق الناقد ياسر الفيصل ليأتي الرد من هند بطريقة قاسية أجبرته على حذف المنشور، وجاء في الرد تحديداً "قولوا للمخصي المصاب باللعنة اذا كان عندوا رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي يدعي انه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام انه أي أحد يقدر يطلع عليه على حسب تعبيره، بس ما رح يقدر تدرون ليه؟ لأنه كالعادة كذاب ما عنده ذرة مصداقية"....وتابعت هند "ما أدري كيف الناس يصدقونه وهو مر حتى هويته ما يكشفها ويزرف صُور من النت"!

يذكر أن الخبر الذي تم تداوله كان أيضاً الشاب السعودي ريان من أوائل من نشره عبر حسابه في سناب شات، وردت هند عليه بوصفه بالخبيث والمريض وتابعت أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبلاه بإعاقة فكرية وجسدية.

الجمهور هذه المرة كان بصف هند القحطاني وتصدر إسمها قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر بتغريدات جاء فيها:

"ميته ضحك على جلد هند القحطاني بالسناب" وغرد آخر " عجبتني لما قالت شخص مو متاكده انه رجل ابو خلفيه بيج ،،، لان عندي شك انه اسلوب بنت"...وجاء في تغريدة أخرى "من اليوم ورايح هند القحطاني ما نناديها الا الملكة".

هند القحطاني واتهامات بـ الاستغلال الجنسي لأطفالها

أثارت هند زوبعة من الجدل بعد أن تم تداول فيديوهات لها وهي تُصور ابنتها من الخلف وسط تعليق الأخيرة في أحد الفيديوهات "لا تصوريني من ورا"، وأوضحت هند وقتها أن ابنتها لم يصدر منها هذا الكلام واتهمت المهاجمين بالجهلة وأطلقت التصريح الشهير "جسدنا ليس بعورة".

للمزيد من قسم الترفيه:

درة زروق تستعد لإستقبال طفلها الأول...وهكذا أخفت علامات الحمل!

مودل روز وموقف مُحرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث لايف!

بدر خلف يشارك الصُورة الأولى لابنته.. والجمهور "هذا كيف حمل؟!"