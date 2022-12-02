مايا دياب تثير الجدل بما فعلته في مهرجان البحر الاحمر السينمائي

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل و الاستهجان لاصطحابها مصور واضاءة خاصة بها خلال حضورها حفل مهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته الثانية، والذي أقيم مساء أمس.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعوا أن يكون هذا التصرف من أجل الحفاظ على مظهرها وخوفا من أن تظهر بشكل شاحب.

هذا و اختارت مايا دياب فستانا أبيض اللون برسمة لشكل الجسم وتطريزات عند منطقة الصدر على شكل فراشة، وهذا التصميم رائج في أغلب مجموعات هذا الموسم لأكبر دور الأزياء.

ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/كانون الاول الجاري، ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.