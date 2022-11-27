ما حقيقة مقاضاة نانسي عجرم لمايا دياب؟

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بأن الفنانة نانسي عجرم قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة ضد مواطنتها الفنانة مايا دياب لأسباب لم يتم الكشف عنها.

و في التفاصيل، نشرت صفحة مختصة بأخبار المشاهير، تغريدة عبر موقع تويتر، جاء فيها أن (نانسي عجرم، تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة، ضد مايا دياب، والأسباب مجهولة حتى اللحظة). و لكن سرعان ما عادت الصفحة نفسها لتنفي الخبر، وكتبت: (طبعا الخبر إشاعة ونانسي عجرم مسالمة، وماعندها هالقصص اللي اغلب النجمات من لبنان وخارجه يستخدمون سياسة خالف تعرف وحركات تويتر واتينشن، نانسي و مايا دياب صديقات، من أحلى وأقوى النجمات).

وهذا ما أكدته الفنانة مايا دياب، من خلال وضعها علامة إعجاب على التغريدة التي نفت الخبر الذي أثار الجدل.