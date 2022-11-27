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ما حقيقة مقاضاة نانسي عجرم لمايا دياب؟

سهير العابد

سهير العابد

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:20
مايا دياب و نانسي عجرم
مايا دياب و نانسي عجرم

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بأن الفنانة نانسي عجرم قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة ضد مواطنتها الفنانة مايا دياب لأسباب لم يتم الكشف عنها.

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و في التفاصيل، نشرت صفحة مختصة بأخبار المشاهير، تغريدة عبر موقع تويتر، جاء فيها أن (نانسي عجرم، تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة، ضد مايا دياب، والأسباب مجهولة حتى اللحظة). و لكن سرعان ما عادت الصفحة نفسها لتنفي الخبر، وكتبت: (طبعا الخبر إشاعة ونانسي عجرم مسالمة، وماعندها هالقصص اللي اغلب النجمات من لبنان وخارجه يستخدمون سياسة خالف تعرف وحركات تويتر واتينشن، نانسي و مايا دياب صديقات، من أحلى وأقوى النجمات).

وهذا ما أكدته الفنانة مايا دياب، من خلال وضعها علامة إعجاب على التغريدة التي نفت الخبر الذي أثار الجدل.

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كلمات دالة:نانسي عجرممايا دياب

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