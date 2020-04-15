مايا دياب تحيي أول حفل موسيقي برفقة فرقتها في زمن الكورونا!

أعلنت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" عن أول حفل غنائي لها في الحجر المنزلي برفقة أعضاء فرقتها.

الحفل الذي سيبث من منزلها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام سيكون متكاملاً كأي حفل على المسرح وسيقام يوم الخميس القادم الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت.

هذه الخطوة تحسب للفنانة التي فضلت أن تتواجد مع الجمهور في الحجر المنزلي وتقدم لهم ما تستطيع لتسعدهم، كما أنها خلال الفترة الماضية كانت على تواصل مباشر مع الجمهور من خلال حلقات عبر إنستغرام تستضيف فيها وجوه معروفة من الوطن العربي عبر اللايف منهم "يسرا، شيماء سيف، مهند الحمدي" وغيرهم من النجوم.

في نفس السياق، تبرعت الفنانة مؤخراً بـ 50 قسيمة شرائية للعائلات المحتاجة لدعمهم في الأوضاع الصعبة وعلى رأسها فيروس كورونا الذي سبب الحجر المنزلي الإجباري.

كما أطلت أمس في برنامج "منا وجر" برفقة الفنان جوزيف عطية، وقدما مقلب على مقدم البرامج الذي ظن فعلاً أنهما تشاجرا وعلى آثره غادرت مايا الحلقة.

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