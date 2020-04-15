مايا دياب تحيي أول حفل موسيقي برفقة فرقتها في زمن الكورونا!

أعلنت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" عن أول حفل غنائي لها في الحجر المنزلي برفقة أعضاء فرقتها.
الحفل الذي سيبث من منزلها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام سيكون متكاملاً كأي حفل على المسرح وسيقام يوم الخميس القادم الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت.
Are you ready for an exceptional night this Thursday? Stay tuned for an exceptional entertainment show "BEHIND THE SCREEN" with Maya Diab & the Band LIVE on @youtube ! Guess what? You are all invited! Save the date April 16, 2020 at 10 pm Beirut Time, 9pm Egypt Time & 10 pm KSA Time❤️ جاهزين نقضي ليلة استثنائية سوا؟ انطروني الخميس الساعة ١٠ بتوقيت بيروت، و٩ بتوقيت مصر و١٠ بتوقيت السعودية بحفل مباشر ومش عادي على يوتيوب! ناطرتكن❤️ #MayaDiab #مايا_دياب #غني_معي #خليك_في_البيت #YouTubeMusic #BehindTheScreen #StayAtHome #StaySafe #Lebanon #Covid19 #PostiveVibes #CoronaVirus #Concert #YouTube
هذه الخطوة تحسب للفنانة التي فضلت أن تتواجد مع الجمهور في الحجر المنزلي وتقدم لهم ما تستطيع لتسعدهم، كما أنها خلال الفترة الماضية كانت على تواصل مباشر مع الجمهور من خلال حلقات عبر إنستغرام تستضيف فيها وجوه معروفة من الوطن العربي عبر اللايف منهم "يسرا، شيماء سيف، مهند الحمدي" وغيرهم من النجوم.
في نفس السياق، تبرعت الفنانة مؤخراً بـ 50 قسيمة شرائية للعائلات المحتاجة لدعمهم في الأوضاع الصعبة وعلى رأسها فيروس كورونا الذي سبب الحجر المنزلي الإجباري.
كما أطلت أمس في برنامج "منا وجر" برفقة الفنان جوزيف عطية، وقدما مقلب على مقدم البرامج الذي ظن فعلاً أنهما تشاجرا وعلى آثره غادرت مايا الحلقة.
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