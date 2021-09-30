مايا دياب تصدم الجميع بشكلها.. وجهها مشدود أكثر من اللازم!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية مايا دياب في أحدث ظهور لها، وصدم الجميع بشكلها نتيجة المبالغة في الخضوع لعمليات التجميل.

شاركت مايا دياب صورة سيلفي لها عبر حساباتها الخاصة، إلَّا أن متابعيها لم يعجبهم الكمية الهائلة لعمليات التجميل التي خضعت لها من فيلر وبوتوكس، فبدت بوجنتين بارزتين وفك عريض، وشفاه منتفخة بطريقة مبالغ بها، كما ظهرت بجبهة مشدودة وحاجبين مرفوعين عاليًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة دياب، فكتلت إحداهن منتقدة: "تخرع وش مسويه بوجها ذي بعد".





وعلَّقت أخرى: " لاحوول ولا قوه الا بالله كلنا نعرف ان عمليات التجميل هي لاضفاء بعض الجمال للمراه وتحسين مظهر وجهها او جسمها او ازاله عيوب تعاني منها ولكن ان يتحول التجميل الى تشويه واضح و شنيع فهذا هو الشيء الذي لااستطيع فهمه او تفسيره".

وكتبت إحداهن غير مصدقة: " كذابين هاد متحول".

ولا بد الإشارة إلى أن دياب من الفنانات اللواتي يقبلت على عمليات التجميل، ولطالما نفت إدمانها على عمليات التجميل.

وعلى الصعيد الفني، طرحت الفنانة فيديو كليب لأغنيتها "أهلًا وسهلًا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، واعتمدت إطلالات مختلفة إحداها فستان مُزيَّن بالورود بطابع مكسيكي .

كما طرَّحت ديو غنائي يجمعها بالفنان محمود الليثي بعنوان "حطالي روج" من ألبومها "أكثر شوية" التي اعتمدت فيه اللهجة المصرية، وأغنية بعنوان "الكعب العالي".