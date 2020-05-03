مايا دياب تفضح رامز جلال "كنت عارفه إنه مقلب"!

صرحت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" مع الإعلامي الكويتي "علي نجم" في برنامج "ساعة وحدة" أنها كانت إحدى ضحايا رامز جلال إلا أن الكورونا أنقذتها من الموقف.

وفي التفاصيل، صرحت مايا أن تصوير حلقتها كان من المفترض أن يحدث يوم الإثنين وكانت هناك أخبار أن المطار سيغلق يوم الثلاثاء لذلك فضلت عدم الذهاب لـ دبي من أجل التصوير والبقاء مع عائلتي في لبنان.

مايا أضافت أنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب لـ رامز جلال، لكن لم تكن تعلم طبيعة المقلب، كما صرحت أن جميع المشاهير يعلمون بالمقلب وإلا لكان القضاء ملجأهم الأول بعد انتهاء الحلقة.

يذكر أن فكرة البرنامج تقوم على أساس مقابلة مع الفنانة اليمنية "أروى"، بحيث يجلس المشترك على كرسي على أساس أنه لكشف الكذب، ليخرج بعدها رامز فجأة وتبدأ المقالب والحركات البهلوانية باستخدام الكرسي المصمم لهذا الغرض.

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