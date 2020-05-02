أخطاء الدراما العربية مستمرة...وأحدهم له "قلب في داخل أنفه"!

ما تزال أخطاء الدراما العربية للموسم الرمضاني الحالي في تزايد كبير، إذ تداول رواد السوشال ميديا مجموعة من هذه الأخطاء ضمن تعليقات مليئة بالسخرية.

أول الأخطاء كان من مسلسل البرنس، إذ ظهر الممثل محمد رمضان وهو في المستشفى وقد تم وضع أجهزة تخطيط القلب علي يده، وعلق الجمهور على الموضوع بـ "رمضان الوحيد الي ليه قلب في إيدو"..

إلا أن الخطأ الثاني من أحد المسلسلات شكل صدمة أكبر للجمهور، إذ تم وضع جهاز قياس النبض على أنف الممثل بدلاً من أن يوضع على إصبع اليد، وشكلت الصورة المتداولة سخرية كبيرة ضمن تعليقات منها "ده لي قلب داخل أنفو..سبحان الله"..

كما ظهر خطأ أخر لجهاز المعدة وهو موضوع في فم أحد الممثلين بطريقة غريبة ومن دون أن يكون له معنى، أما الخطأ الأخير فكان بإتجاه إبرة "التغذية"...

هذه الأخطاء تمثل إجابة قوية لكل متسائل عن سبب نجاح الدراما الأجنبية عن العربية، إذ أصبحنا في زمن لا يمكنك أن تضحك على عقل المشاهد، ووجود السوشال ميديا التي تساعد في إكتشاف الأخطاء وإنتشارها بسرعة كبيرة بين الجمهور.

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