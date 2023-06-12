مايا دياب تكشف رفضها للزواج في هذه الحالة.. وهذا رأيها بتجميد البويضات

تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب موقع التغريدات "تويتر"، بعد عرض الحلقة الأخير من برنامج "حديث البلد"، إذ أشغلت الأجواء بباقة من أشهر أغانيها الحديثة والقديمة.

مايا دياب ترفض الارتباط في هذه الحالة

وتطرقت دياب للحديث عن ابنتها "كي"، البالغة من عمرها 14 عامًأ، إذ لفتت إلى أنها تشبهها كثيرًا شكلًا وصفاتًا، كما أنها ورثت بعض الأمور عن والدها.

وأوضحت دياب أنها ترفضت الإرتباط في حال لم توافق ابنتها على الشريك، مبينةً أنها قبل أن تتخذ قرار الارتباط يجب على الشريك المستقبلي أن يحب ابنتها والعكس كذلك.

مايا دياب وتجميد البويضات

أما بشأن فكرة تجميد البويضات، لفتت مايا أنها تفكر بشكل جدي في هذه الخطوة، لكن لا بد من أخذ وافقة ابنتها التي تعتبرها أساس كل شيء؛ فهي ضد فصل الأبناء عن القرارات التي سيتخذها الأبوين بعد الانفصال، كما أكَّدت أنها لن تقدم على جرحها في أمر كبير كهذا دون موافقتها.

وأدَّت دياب أغنيتها "خاطفة عقول الناس" باللهجة المغريبة وسط تصفيق الجماهير، كما أدَّت عدة أغاني من بينها "أهلا وسهلا"، و"هوى هوى يا زماني"،

واختارت دياب ارتداء قميصًا فضيًا براقًا وصل طوله لمنطقى الفخدين، فيما أسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها بطريقة مموجة، وارتكز مكياجها الملفت على الظلال البرونزية والترابية.



