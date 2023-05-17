مايا دياب وكاترين زيتا جونز تتألقان بـ مهرجان كان في دورته الـ 76

استقبلت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي هذا العام بدورته السادسة والسبعين أبرز وألمع نجمات عالم الفن والموسيقى والموضة والتمثيل، اللاتي تألقن بمجموعة من التصاميم والإطلالات التي خطفت الأنظار في هذه المناسبة الإستثنائية التي تحدث كل عام في المدينة الفرنسية الساحرة كان.

بحضور ضخم لصناع السينما ووسائل الإعلام حول العالم تلألأت النجمات تحت بريق شمس مدينة كان الساطعة وفلاش عدسات التصوير، بإطلالات جذابة

مايا دياب ومنى زكي تتزيان بالأناقة الكلاسيكية:

تألقت نجمة الغناء اللبنانية مايا دياب بإطلالة أيقونية ورائعة من المصمم اللبناني الشاب جان لويس صبجي مصمم خصيصا للنجمة، بتصميم مبتكر يقع التركيز فيه على العمل الواقع على الكلون الداخلي للفستان. أيضا بعد أن اختيرت النجمة لتمثيل دار ميسيكا العريقة للمجوهرات، اختارت أن تنسق الإطلالة مع عقد من الألماس والذهب الأبيض وتسريحة شعر راقية.

طلت النجمة المصرية وممثلة دار بولغاري منى زكي، بإطلالة كلاسيكية تليق بمكان وجمال الحفل وتتماشى مع الجو العام للمهرجان وطبيعته، بإطلالة ساحرة من المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ومن مجموعته الاخير للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2023. ونسقتها الممثلة مع تصفيفة شعر ناعمة بدون أي تفاصيل معقدة واكسسوارات ألماسية من الدار العريقة بولغاري.

العائلة الأجمل على الإطلاق:

كان من الرائع رؤية العائلة المحبوبة للمثلة العريقة كاثرين زيتا جونز التي أطلت بفستان طويل أومبريه بتدرجات اللون الأحمر من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث بدت الفنانة غاية في الجمال بالفستان الراقي بفتحة ياقة عميقة على شكل حرف V وانسدل الفستان على قوام الممثلة الممشوق بكل أريحية وخطوط خياطة راقية. واختارت النجمة تزيين الإطلالة بأقراط أذنين متدلية باللون الفضي.

وارتدت ابنتها اطلالة ناعمة باللون الكريمي الوردي من الدونتيل المطرز بفخامة توقيع إيلي صعب كذلك، بحمالات رفيعة وفتحة ياقة جريئة.

أوما ثورمان بإطلالة من ديور

بأناقة فرنسية من الدار العريقة ديور، أطلت الممثلة الأمريكية الشهيرة بفستان حريري باللون النيود الوردي مع فتحة ياقة مزودة بحمالات رفيعة مع خصر محدد وتنورة منسدلة مع الكسرات المصنوعة في أتيلييه كريستيان ديور الشهيرة. وما زاد اللوك أناقة هو الكاب الأحمر وعقد تشوكر من بلغاري.

فان بينغ بينغ تستحضر ثقافة الصين إلى كان:

بفستان ساحر من المصمم كيرستوفر بو أطلت النجمة الصينية بإطلالة ساحرة ومميزة زينت بها السجادة الحمراء، متباهية بطبيعة ورموز وطنها الصين. فهي ممثلة هذا العام عن البلد بفيلمين اثنين. واخترات أيضا تسريحة شعر مستوحاة من الثقافة الصينية الشعبية بكعكتين من الظفائر السوداء وأكملت بريق إطلالتها بأقراط أذنين من دار بولغاري.