مايا دياب تهاجم نوال الزغبي "إنتي بـ 100وج"!

عُرضت أمس حلقة للفنانة نوال الزغبي برفقة الإعلامي محمد قيس عبر برنامج "ضحك ولعب وجد".

في نفس وقت عرض الحلقة، شاركت مايا دياب تغريدة جاء فيها "في شي عم بحضرو على التلفزيون هلّأ ذكرني بغنية ل حبيبي تامر حسني...من كتر الناس اللي بمية وج وحشونا الناس اللي بوجّين".

في شي عم بحضرو على التلفزيون هلّأ ذكرني بغنية ل حبيبي @tamerhosny "من كتر الناس اللي بمية وج وحشونا الناس اللي بوجّين".. دجاست سيينغ.. — Maya Diab (@mayadiab) June 2, 2020

الجمهور بدوره ربط الأمر مباشرةً بـ نوال الزغبي، خاصةً أن مايا كانت قد أعلنت منذ مدة أنها عندها مشكلة مع إحدى الفنانات التي يبدأ اسمها بحرف "النون".

وذلك يحصر الخيارات بين "نانسي، نجوى، ونوال"، ومن المعلوم أن علاقة مايا بـ كل من نانسي ونجوى طيبة على عكس علاقتها بـ نوال مما يحسم الجدل ويؤكد أن نوال هي المقصودة.

جمهور نوال بدوره هاجم مايا، وكان من بين التعليقات "لازم تجيبي لنفسك الكلام شكلك بتحبي تتهزئي"، "فيه فنانة بدها تعمل trend عا حساب وحدة تانية"، وعلق آخر "التفاعل اليوم اكثر من لما تطرح #مايا_دياب عمل جديد"..

الأمر لم يتوقف هنا، الصحفي اللبناني "إيلي باسيل" هاجم مايا أيضاً بـ تغريدة جاء فيها "تذكّري يا قلبي هالكم إسم كتير منيح وحطّيهن حلق بدينيكي: #نجوى_كرم، #نوال_الزغبي، #اليسا، #هيفاء_وهبي، و #نانسي_عجرم، شفتيهن هول الخماسي المرح، قدام عيون جمهورن وعيون الإعلام وعيون نفسِك ما زلتي "ماسكة الشاريو" وستبقين كذلك وستبقى هذه الذكرى عقدة حياتك"!!

تذكّري يا قلبي هالكم إسم كتير منيح وحطّيهن حلق بدينيكي: #نجوى_كرم، #نوال_الزغبي، #اليسا، #هيفاء_وهبي، و #نانسي_عجرم، شفتيهن هول الخماسي المرح، قدام عيون جمهورن وعيون الإعلام وعيون نفسِك ما زلتي "ماسكة الشاريو" وستبقين كذلك وستبقى هذه الذكرى عقدة حياتك!! — ايلي باسيل (@eliebassilofcl) June 2, 2020

للمزيد من قسم الترفيه:

فرح بسيسو تصدم الجميع في أحدث ظهور لها..شاهدوا كيف أصبحت!

نضال الأحمدية: "نسرين طافش خطافة الرجال هلأ صار عندها كرامة"!

زينة تكسب مجددًا في قضية توأمها من أحمد عز (تفاصيل)