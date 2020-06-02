نضال الأحمدية: "نسرين طافش خطافة الرجال هلأ صار عندها كرامة"!

هاجمت الإعلامية اللبنانية "نضال الأحمدية" الفنانة السورية "نسرين طافش" بعد أن ورد ذكر اسمها خلال الحديث.

وفي التفاصيل، وجهت كارين سلامة سؤال لـ نضال حول ما إذ كانت نسرين قد رفعت قضية عليها لتجيب الأخيرة "ما بعرف.. تبلط البحر... هلاً صار عندها كرامة... دخلك على أي موضوع أي رجال خطفت"!

السبب غير معلوم حول ما طبيعة الخلاف أو بالأحرى سبب رفعها لـ قضية، إلا أن البعض خمن أنه بسبب أخبار كاذبة تخصها كانت تنشر عبر مجلس الجرس التي تديرها نضال.

نضال كانت أيضاً انتقدت ظهور النجوم بالبيجاما وأنهم أصبحوا "رخاص" ويفعلون أي شيء من أجل الحصول على متابع جديد، وعلقت أن النجم أصبح متاحاً للجمهور بعد أن كان من الصعب الحصول على أخباره وشبهت الوضع بـ "إذا بتفتح الحنفية بطلعلك النجم منها" وهذا ليس جيداً من أجل صورته، كما أضافت أنه لم يعد هنالك نجوم الآن كما كان على زمنها بسبب التعرض الزائد للجمهور.

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