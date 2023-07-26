مايا دياب متهمة بتقليد سيرين عبدالنور في "تقلان".. رقص داخل الحافلة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب موقع "إكس"، "تويتر" سابقًا، بعد طرح الفيديو المصوَّر لأغنيتها الجديدة "تقلان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

مايا دياب تقلد سيرين عبدالنور

ولاحظ المتابعون أن الفيديو المصور لأغنية دياب يتشابه بأغنية "هزهزة" التي أطلقتها قبل أسبوع تقريبًا، إذ ابتدأ الفيديو المصور برقص دياب داخل حافلة عمومية مرتديةً فساتين برَّاقة غلب عليها الإثارة والجرأة، وكذلك الشيء في أغنية عبدالنور التي رقصت بإثارة داخل حافلة عمومية.

ولم يكن هذا التشابه الوحيد بين الأغنيتين، إذ لوحظ أن الأغنيتين تبتدئان بإيقاع قوي وراقص، وقبل نهاية الأغنية يصبح الإيقاع هادئًا.

كما لفت الكثيرون إلى أن الفيديو المصوَّر يتشابه بالفيديو المصوَّر لأغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعنوان "قضيها نبساط"، التي صوِّرت داخل حافلة.



مايا دياب تطرح أغنية "تقلان"

وأشاد الكثيرون بكلمات الأغنية والفيديو المصوَّر خاصته، إذ اختارت دياب عدة إطلالات اتسمت بالعصرية الإثارة، فاختارت فستانًا قصيرًا أسود زيِّن بالكامل بحبيبات الكريستال البراقة التي جاءت على شكل شراشيب انسدلت بطريقة دراماتيكية، فيما اختارت فستانًا برتقالي جاء بتصميم ضيق تميَّز برباطات وفتحات متعددة، فضلًا عن ارتدائها بدلها فضية مؤلفة من جاكيت وبنطال من قماش الترتر البراق.

ويُشار إلى أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بوعيد.

وجاء في كلمات الأغنية: "تقلان على مین.. والنبي مسكین..كیدي كید تعابین.. ھتخسر یا كبیر.. لا كده زیاده.. والنبي مسكین.. كله الا ده..كیدي كید تعابین.. لیه تتمادى..ھتخسر یا كبیر".