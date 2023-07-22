تدرجات اللون الأخضر تجمع أناقة مايا دياب ونجوى كرم ورحمة رياض

يتربع اللون الأخضر الفاتح او كما يسمى بالأخضر الليموني والأخضر المائل إلى درجة الـ"شيرترويوز" على عرش الألوان الرائجة لصيف 2023، كما يسيطر أيضا على إطلالات النجمات العربيات بين كل من نجوى كرم، رحمة رياض ومايا دياب ليظهرن بإطلالات غاية في الجمال والانتعاش.

وتعد هذه التدرجات الأنيقة من الأخضر من إحدى الخيارات البارزة لموسم الصيف الحالي، فهذا اللون يشعر المرأة بالطاقة الإيجابية والتفاؤل والحيوية مع موسم الصيف وإجازات السفر ولا سيما الإطلالات النهارية، كذلك يعد هذا اللون ضمن أهم الألوان البارزة في عروض الأزياء للعام 2023، وبالتالي يلبي ذوق عاشقات الموضة ومحبات التفرد ومجاراة الاتجاهات الرائجة في عالم صيحات الموضة.

ويمكنك اختيار هذا اللون بتنسيقات فساتين متنوعة تناسب ستايلك الخاص، ونقدم لك في هذا المقال طريقتك في تنسيق هذا اللون وارتدائه من وحي إطلالات نجمات الغناء العربيات لتتألقي على طريقتهن بهذا اللون.

إطلالة رحمة رياض بفستان أنيق يحاكي رشاقة جسدها

أطلت النجمة العراقية رحمة رياض بفستان أخضر "تشريوروز" بالدرجة الفاتحة والأنيقة حيث جاء مميزا على قوامها بقصة "حورية البحر" ضيقة من أعلى وتتسع قليلا من الأسفل، ومحددة الخصر ومكشوفة الكتفين مع كمين طويلين بقطع من القماش المزين بطريقة الـ"درابينج" من توقيع دار أزياء " آدن فاشن" (Aden Fashion).

وتزينت بخيارات إكسسوار أنيقة بقرطي أذنين ومجموعة خواتم مميزة التصميم من "أورور عز الدين" (Aurore Ezzeddine).

أما بالنسبة للإطلالة الجمالية فقد أطلت بماكياج بالألوان البرونزية الدافئة مع الوردي على الجفون، من تنفيذ خبير التجميل داني كامل، وتسريحة شعر على شكل ذيل حصان بأنامل أندريه غورغيان.

أما تنسيق الإطلالة فهو من خبيرة المظهر سارة بركات، والصور بعدسة المصور جورج صليبا.

إطلالة نهارية متألقة للفنانة نجوى كرم

تعتمد الفنانة اللبنانية العريقة وشمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم الألوان الفاتحة والمشرقة ودرجات "النيون" في إطلالاتها فهذه الألوان تضفي الأناقة والسحر على طلتها حيث تجعلها أكثر حيوية وشبابا.

وكشفت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على منصة إنستغرام عن إطلالة لها بفستان ناعم باللون الأخضر الليموني، حيث تميز بقصته المجسمة على قوامها والتي أبرزت تناسق جسمها بشكل جذاب خاصة عند ناحية الخصر.

وكان الشق الصغير لافتا وجريئا عند منطقة الصدر الذي تزين أيضا بدبوس باللون البنفسجي. وبدت نجوى بهذه الإطلالة غاية في الحيوية، ونسقت مع فستانها حقيبة يد باللون الفوشي في مزيج لوني رائع بأسلوب الألوان المتضاربة مع لون فستانها واختارت حذاء مفتوحا بلون مماثل لحقيبة يدها لتكمل الإطلالة وكانت كامل الإطلالة من العلامة الإيطالية العريقة "فيرساتشيه"

مايا دياب واللون الاخضر بأسلوب احتفالي راقي

أيضا وقع اختيار الفنانة اللبنانية مايا دياب على أحد تدرجات اللون الأخضر في أحدث حفلاتها الغنائية في الأيام الماضية حيث اختارت اللون الأخضر الفاتح، حرصا من الفنانة مايا دياب على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموضة من الألوان والتصاميم الحديثة والمتجددة.

وتميز فستان مايا بقماشه اللامع المزدان بحبات الترتر الـ"باييت" البراقة، وقصته القصيرة والجريئة والمكشوفة أيضا من جهة الكتفين، واختارت مع الفستان إطلالة جمالية بتسريحة مرفوعة وماكياج بظلال جمعت بين الوردي الأنثوي والبرونزي القوي لتكمل اللمسات النهائية للإطلالة.