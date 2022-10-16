هل الأجر المادي وراء انسحاب كيفانش تاتليتوغ من إذا خسر الملك؟

صدم النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" جمهوره بأنباء انسحابه من مسلسله الجديد المنتظر "اذا خسر الملك" وذلك أن ارتبط اسمه بالعمل لفترة طويلة، وعبر الجمهور بشكل كبير عن حماستهم في انتظار العمل المرتقب.

كيفانش تاتليتوغ يغادر مسلسل "اذا خسر الملك"

أصدرت الصفحة الرسمية الخاصة بمسلسل "اذا خسر الملك" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم بيان أعلنت فيه عن انسحاب النجم التركي من العمل بعد فترة من ارتباط اسمه به.

وصدم هذا الإعلان الجمهور الكبير للفنان التركي الذي كان يترقب المسلسل، وفي انتظار الاستقرار عى اسم البطلة التي من المقرر ان تشاركه البطولة.

أسباب انسحاب كيفانش تاتليتوغ من مسلسل "اذا خسر الملك"

تضاربت الأسباب حول انسحاب النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" من مسلسل اذا خسر الملك، حيث صرّحت مصادر مقربة من النجم التركي أن سبب الانسحاب هو عدم إعجابه بالسيناريو ورغبته باجراء بعض التغيرات.

في حين كشفت بعض الصحف التركية فأن سبب انسحاب النجم التركي من المسلسل جاء بسبب أجره المادي الذي لم يكن كما يريد، حيث أنه طلب مقابل مادي مليون و 500 ألف من اجل تصوير الحلقة الواحدة من المسلسل.

لذلك قام المنتج بالتخلّي عنه والبحث عن اسماء جديدة من اجل دور البطولة في المسلسل.

كيفانش تاتليتوغ ينهي تصوير فيلمه مع بيرين سات

وعلى صعيد آخر كان النجم التركي "كيفاننش تاتليتوغ" قد أنهى مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد والذي يلعب فيه دور البطولة الى جانب النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات"، بعد نجاجهما سويًا قبل سنوات من خلال مسلسل العشق الممنوع.