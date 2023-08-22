ما حقيقة اختفاء صوت سيلين ديون واستحالة وقوفها على المسرح مجدداً؟

تحدّثت كلوديت ديون هي شقيقة النجمة العالمية "سيلين ديون" حول آخر المستجّدات الصحيّة الخاصة بالنجمة الكنديّة بعد تدهّور حالتها إثر اصابتها بمرض "متلازمة الشخص المتيّبس".

حقيقة فقدان النجمة العالمية سيلين ديون لصوتها



أثيرت في الفترة الماضية العديد من الشائعات حول فقدان النجمة الشهيرة لصوتها بسبب تدهّور في حالتها الصحيّة إلا ان شقيقتها كلوديت أكّدت بان هذا الخبر غير صحيح، مطمئنة الجمهور عليها بالحالة التي تتعلق بفقدان الصوت.



وقالت كلوديت: "ما يتم تداوله غير صحيح على الاطلاق لأن الناس يقولون أن صوت أختي قد اختفى.. وهو شيء غير صحيح فهي غنّت لي على الهاتف وما يزال صوتها موجود وكنت سعيدة لسماعه".



وتابعت شقيقتها: "لديّ الثقة الكاملة لتجاوز سيلين لهذه المنحة كما أنني اتواصل مع كبار الخبراء للتعرف على هذا المرض وأقرأ عنه كثيرًا".

سيلين ديون لن تقف على المسرح مرة أخرى



أكّدت كلوديت بانه من المستحيل أن تعود سيلين للوقوف على المسرح مرة أخرى بسبب تدهّور حالتها الصحية، وأكدت انها طلبت من شقيقتها الانتقال للعيش معها بسبب معاناتها مع الكثير من الآلام.

وأشارت كلوديت انها طلبت من شقيقتها هذا الأمر من أجل الاعتناء بها، حيث يبدو ان مرضها لا علاج له ويسبب لها الكثير من المشاكل.