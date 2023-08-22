  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ما حقيقة اختفاء صوت سيلين ديون واستحالة وقوفها على المسرح مجدداً؟

ما حقيقة اختفاء صوت سيلين ديون واستحالة وقوفها على المسرح مجدداً؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 07:31
سيلين ديون
سيلين ديون

تحدّثت كلوديت ديون هي شقيقة النجمة العالمية "سيلين ديون" حول آخر المستجّدات الصحيّة الخاصة بالنجمة الكنديّة بعد تدهّور حالتها إثر اصابتها بمرض "متلازمة الشخص المتيّبس".

اقرأ ايضاًسيلين ديون تتصدر الترند بعد حادثة الغواصة تايتان.. ما القصة؟سيلين ديون تتصدر الترند بعد حادثة الغواصة تايتان.. ما القصة؟

حقيقة فقدان النجمة العالمية سيلين ديون لصوتها
 

أثيرت في الفترة الماضية العديد من الشائعات حول فقدان النجمة الشهيرة لصوتها بسبب تدهّور في حالتها الصحيّة إلا ان شقيقتها كلوديت أكّدت بان هذا الخبر غير صحيح، مطمئنة الجمهور عليها بالحالة التي تتعلق بفقدان الصوت.
 

وقالت كلوديت: "ما يتم تداوله غير صحيح على الاطلاق لأن الناس يقولون أن صوت أختي قد اختفى..  وهو شيء غير صحيح فهي غنّت لي على الهاتف وما يزال صوتها موجود وكنت سعيدة لسماعه".
 

وتابعت شقيقتها: "لديّ الثقة الكاملة لتجاوز سيلين لهذه المنحة كما أنني اتواصل مع كبار الخبراء للتعرف على هذا المرض وأقرأ عنه كثيرًا".

اقرأ ايضاًسيلين ديون تتصدر الترند بعد حادثة الغواصة تايتان.. ما القصة؟تدهوّر الحالة الصحيّة للنجمة سيلين ديون.. "لا تستطيع التحرّك"

سيلين ديون لن تقف على المسرح مرة أخرى
 

أكّدت كلوديت بانه من المستحيل أن تعود سيلين للوقوف على المسرح مرة أخرى بسبب تدهّور حالتها الصحية، وأكدت انها طلبت من شقيقتها الانتقال للعيش معها بسبب معاناتها مع الكثير من الآلام.

وأشارت كلوديت انها طلبت من شقيقتها هذا الأمر من أجل الاعتناء بها، حيث يبدو ان مرضها لا علاج له ويسبب لها الكثير من المشاكل.

كلمات دالة:سيلين ديونأخبار المشاهيرمرض المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن