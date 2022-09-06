مايا دياب تعلق على خلافات الفنانين: حرام!

علقت الفنانة مايا دياب عن خلافات الوسط الفني والتي أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد ازدياد التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

قالت مايا دياب خلال حلولها ضيفة على برنامج (The insider): (الموضوع بقى منتشر وكتير كل يوم نطلع في العناوين بسبب المشاكل.. حرام! خلينا نعمل فن واللي بشوفه كل يوم من أمراض وحروب ووفيات بتعلمني أعيش في سلام.. وأنا حاليًا بعيش أحلى سنينني والتي أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد ازدياد التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة).

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال مايا دياب أغنية (عيش أحلى سنين) التي تم طرحها من شهور عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وحققت نجاحات ساحقة تخطت الملايين مشاهدات، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.