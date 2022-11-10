نانسي عجرم بسيطة و مشرقة في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة لسيطة مرتدية بلوزة باللون الأبيض و بنطلون جينز ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ، و علقت قائلة: (صباح الخير).

من جهة أخرى، استقرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، علي أغنيتين جديدتين، لتسجيلهما في الأيام المقبلة تتعاون فيهما مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع طارق مدكور، وذلك بعد نجاح أغنيتها الجديدة (علشانك). أغنية (علشانك) من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وحققت الأغنية ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات (يوتيوب).