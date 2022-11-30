ما حقيقة وجود علاقة رومانسية بين توبا بويوكستن وأنجين أكيوريك؟

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية توبا بويوكستن والنجم التركي الشهير "انجين أكيوريك" أثارا بها جدلًا كبيرًا حول وجود علاقة رومانسية تجمع الثنائي التركي.

حقيقة وجود علاقة رومانسية بين توبا بويوكستن وانجين أكيوريك

رصدت وسائل الاعلام التركية النجمة التركية "توبا بويوكستن" والنجم التركي "انجين أكيوريك" في مدينة باريس الفرنسية، وأوضحت الصحف بان الثنائي يقضيان وقتاً رومانسياً هناك حيث أكّدت وجود علاقة حب بينهما.

وكشفت المصادر إلى أن الصورة التي تداولها المتابعون للثنائي في باريس نشرتها صديقة مشتركة بينهما عن طريق الخطأ حيث أشارت الى وجود علاقة بينهما، بالرغم من تواجد ابنة توبا "مايا" معها هناك.

وبالرغم من أن صديقتهما المشتركة حذفت الصورة التي تداولها المتابعون سريعاً إلا أن الجمهور استطاع حفظ الصورة وتداولها بشكل كبير مع شائعات عن وجود علاقة.

ردّة فعل توبا بويوكستن على شائعات علاقتها مع زميلها انجين

انتقلت النجمة التركية "توبا بويوكستن" الى توضيح علاقتها مع زميلها الفنان التركي انجين وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث نفت ما تم تداوله من شائعات علاقتها الرومانسية.

وقالت توبا في حسابها: "لا توجد أي قصة حب تجمعني بانجين ولا تخلطوا ما بين شخصيتي الحقيقية وشخصية أليف وعمر في مسلسل العشق الأسود لقد كانت قصتهما جميلة ولكنه مجرّد مسلسل".

وبالرغم من نفيها الى وجود هذه العلاقة بينهما إلا ان الجمهور لم يقتنع بالنفي خاصة أن انجين التزم الصمت.