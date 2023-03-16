ما علاقة تركيا بحذف إعلانات مسلسل "الزند" لتيم حسن؟

أحدث حذف الفيديو الترويجي والبوسترات الرسمية الخاصة بمسلسل" الزند "، بطولة النجم السوري تيم حسن، من منصة "شاهد" وقناة MBC، حالة من الجدل والضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تساءلوا عن أسباب هذه الخطوة المفاجئة.

وإلى الآن لم تخرج الشركة المنتجة أو تيم حسن للحديث عن الموضوع وإصدار توضيح رسمي بشأن هذه المسألة، إلَّا أن البعض أشار إلى وجود أخطاء فنية تتعلق بالمكسياج والمونتاج أدَّت لتأجيل الحملة الإعلانية.

سبب تأجيل مسلسل "الزند"

وكشف أحد المصادر أن سبب حذف الإعلانات الترويجية للمسلسل تضمنه مشاهد تسيء للدولة العثمانية، لاسيما أن الأحداث تقع قبيل فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام والحرب العالمية الثانية؛ لذلك لا تود مجموعة MBC العربية السعودية خلق توترات بين المملكة العربية السعودية وتركيا، خاصَّة بعد المصالحة التي وقعت بينهما منذ أشهر.

ووجدت المحطة نفسها في موقف صعب، فهي أمام خيارين إما حذف مشاهد من العمل، أو تأجيل عرضه لبعد موسم رمضان 2023.

تصوير عدة مواسم لمسلسل "الزند"

وأوضح أن شركة الإنتاج اللبنانية "الصباح" تنوي تقديم خمس مواسم من العمل، حيث أجرت بالفعل تصوير موسمين منه، كما جرى تصوير فيلم سينمائي وثائقي سيعرض بعد شهر رمضان على منصة "شاهد".

تأجيل مسلسل "معاوية"

على صعيد آخر، يبدو أن أحد المتضررين بالمصالحات السياسية مسلسل "معاوية"، الذي جرى تأجيل عرضه لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وأعزي سبب التأجيل إلى المصالحة بين السعودية وإيران، رغم أن ميزانية إنتاجه بلغت 100 مليون دولار، وهو من بطولة لجين إسماعيل، وإياد نصار، وسهير بن عمارة، وغيرهم.



أحداث مسلسل "الزند"

تدور أحداث العمل قبيل فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام والحرب العالمية الثانية، أي في بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، وتتخذ من الجبال الساحلية السورية مكانًا لها.



وتتناول قصة "عاصي الزند" الشاب الذي ينحدر من عائلة ثرية ونافذة، والذي في مرحلة صباه يحب ابنة الخادمة والراقصة التي تعمل في منزلهم، ويقيم معها علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج، لكنه يصر على الزواج منها مُستعدًا لترك ترف حياته والتضحكة بكل شيء من أجل الحب، إلَّا أن الأمور لا تسير وفق أهوائه ورغباته، فيصدم بالعديد من المفاجأت التي تعرقل سير خططه.

وأفيد أن الفنان السوري أنس طيارة سيكون البطل المضاد في المسلسل، مُجسدًا دور "ابن الآغا" الذي يحاول جاهدًا الفوز بالراقصة ويدخل في مواجهة شرسة ومحتدمة مع "عاصي".